Buzzfeed gaat naar de beurs

Het Amerikaanse mediabedrijf Buzzfeed krijgt een beursnotering op Wall Street. Dat laat het bedrijf donderdag weten. Aan de beurs in New York wordt het bedrijf achter de gelijknamige nieuwswebsite gewaardeerd op 1,5 miljard dollar.

De beursgang verloopt via een een zogeheten special purpose acquisition company (spac), een investeringsvehikel waar beleggers geld in steken om daar vervolgens een bedrijf mee te kopen en naar de beurs te brengen. Het voordeel van een spac is dat er veel sneller geld opgehaald kan worden dan bij een reguliere beursgang en dat er minder strenge eisen gesteld worden aan de financiële onderbouwing van de notering aan de beurs. In het geval van Buzzfeed is het bedrijf gefuseerd met de lege beurshuls 890 5th Avenue Partners. Er gingen al sinds maart geruchten dat Buzzfeed een beursgang aan het voorbereiden was.

Buzzfeed werd eind 2006 opgericht en werd bij het grote publiek bekend met online quizzen en lijstjes met opmerkelijke of grappige feitjes die vaak viraal gingen. Later werd de opzet van de website serieuzer en richtte de site zich steeds meer op diepgaandere journalistiek. Enkele weken geleden won de nieuwswebsite nog een Pulitzer Prize voor een eigen onderzoeksverhaal.