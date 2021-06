Britney Spears vraagt rechter ondertoezichtstelling af te breken

Popzangeres Britney Spears sprak op woensdag voor het eerst publiekelijk tijdens een hoorzitting over de ondertoezichtstelling door haar vader, waarbij ze stelde dat deze haar „meer slecht dan goed” doet. Ze vroeg de rechter te zorgen dat ze weer beschikking krijgt over haar eigen geld. Dat meldt persbureau AP.

„Ik verdien het een leven te hebben”, zei de 39-jarige Amerikaanse zangeres via een live verbinding in de hoorzitting. Spears stelde dat ze met haar vriend wil trouwen en kinderen krijgen, maar dat ze niet eens wordt toegestaan om met hem in de auto te stappen. „Ik geloof echt dat dit curatorschap een vorm van misbruik is.”

Spears wil dat de rechter de ondertoezichtstelling per direct verbreekt. Volgens het Californische rechtssysteem is het echter aan Britney Spears om te bewijzen dat het niet langer noodzakelijk is dat zij onder curatele staat.

50 miljoen dollar

Het curatorschap van Spears werd ingesteld in 2008, toen ze publiekelijk een inzinking had. In 2019 werd Spears opgenomen in een kliniek, nadat ze instortte voor een optreden in Las Vegas. Sindsdien heeft ze niet meer opgetreden. „Ik ben hier niet om iemands slaaf te zijn.”

Zelf zegt Spears dat het besluit in het begin goed voor haar is geweest. Jamie Spears, de vader van de zangeres, zei via zijn advocaat dat hij vreest dat als Spears zelf beschikking heeft over haar vermogen van 50 miljoen dollar daarmee een risico bestaat van fraude en manipulatie.

