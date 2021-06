Bedelaarsposter van gemeente Almere ‘verkeerd begrepen’

Het winkelend publiek in Almere dat wat geld over heeft voor bedelaars moet daar nog maar eens goed over nadenken, suggereert een poster van de gemeente. „Veel bedelaars hebben een uitkering”, staat er. Op de achtergrond is een man met opgeheven handen afgebeeld. Bijbehorende hashtag: weet wat je geeft.

De campagne leidde tot na verontwaardigde berichten op sociale media. Donderdag liet de gemeente weten dat de campagne stopte. In „een aanvullende reactie met duiding op vele berichten op social media” schrijft de gemeente dat de campagne verkeerd begrepen is. „Het idee was om mensen aan het denken te zetten en informatie te geven over meer helpende vormen van liefdadigheid. We constateren dat het niet gelukt is en de campagne een te harde smaak heeft gekregen. Dat betreuren we.” De campagne zou donderdag sowieso ten einde zijn gekomen.

In Almere klonk al langer kritiek op de campagne, die sinds begin deze maand gevoerd werd via posters in abri’s, sociale media, posters en flyers. In de gemeenteraad stelde GroenLinks al vragen. Raadslid Esther Hagelaar: „We snappen best dat er wat gedaan moet worden aan het bedelen. Maar de mensen die overlast veroorzaken en die vaak verslavingsproblemen hebben, kan je op één hand tellen. Hoe kan de gemeente, die deze mensen moet helpen en de reikende hand bieden, hen wegzetten als leugenaars of als uitkeringstrekkers?”

Almere heeft volgens verantwoordelijk wethouder Julius Lindenbergh (VVD) een „hardnekkig” probleem met de bedelaars, zo legde hij begin juni na de vragen van GroenLinks aan de gemeenteraad uit. Schrijnend voor de bedelaars, maar ook voor de inwoners. „Zeker ’s avonds, als het wat donkerder wordt.”

Lindenbergh hoopte – samen met hulpverleners – door de campagne „een aantal feiten” onder de aandacht te brengen. „Mensen denken dat een bedelaar geen dak boven het hoofd heeft, geen geld heeft en niet geholpen kan worden. In veel gevallen klopt dat niet. Vaak heeft iemand een uitkering, of kan dat aanvragen of heeft een dak boven het hoofd in een zorginstelling. Daar willen we mensen juist van bewust maken.”

Bewustwording

Amethist Verslavingszorg, met een locatie in Almere, steunde die boodschap, zegt directrice Annet van Veenhuisen. „De kleine groep die in Almere Stad bedelt en voor overlast zorgt is goed in beeld, ook bij ons. We proberen die mensen te helpen om hun gebruik in goede banen te leiden.” Amethist biedt de groep koffie, wat te eten en een ‘huiskamer’, in de hoop ze in een veilige omgeving tot een behandelingstraject te verleiden - een complex traject, verzucht ze. Bij zusterorganisatie Kwintes kunnen de daklozen een lunch krijgen en bij het Leger des Heils overnachten en avondeten.

Met het bedelen wordt soms ook een verslaving gefaciliteerd, zegt Van Veenhuisen. „Ik heb wel eens begrepen dat een bedelaar zo 500 euro op een dag kan ophalen. Daar zijn te weinig mensen zich bewust van. Als mensen dat niet meer krijgen, dan wordt het bedelen ook minder.”

Raadslid Hagelaar vindt het fijn dat haar kritiek inmiddels ter harte is genomen door de gemeente. „Maar wat ons betreft had de campagne direct stopgezet moeten worden.”