Appartementencomplex ten noorden van Miami deels ingestort

In de Amerikaanse stad Miami is een appartementencomplex deels ingestort. Dat meldt de lokale brandweer donderdag op Twitter. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. Lokale media melden dat er een dode gevallen zou zijn en zeker negen gewonden.

In de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) werd het district Surfside, zo’n tien kilometer ten noorden van Miami Beach, opgeschrikt door een enorm lawaai, vertelt een buurtbewoonster aan de Amerikaanse televisiezender CNN.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het gebouw is sinds 1980 bewoond en telt twaalf verdiepingen. Op beelden is te zien dat een deel van het gebouw volledig is ingestort.

