Giuliani geschorst als advocaat wegens uitspraken verkiezingsfraude

Rudy Giuliani, advocaat van oud-president Donald Trump en voormalig burgemeester van de stad New York, mag niet langer als advocaat optreden in de gelijknamige Amerikaanse staat. Dat heeft de tuchtcommissie van een hof van beroep in New York donderdag bepaald, zo melden Amerikaanse media. Aanleiding voor de schorsing zijn omstreden en ongefundeerde uitspraken die Giuliani deed over onbewezen verkiezingsfraude in het nadeel van Donald Trump in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november.

Volgens de commissie is Giuliani niet geschikt als advocaat, omdat hij „aantoonbaar valse en misleidende verklaringen heeft gecommuniceerd aan rechtbanken, wetgevers en het grote publiek in zijn hoedanigheid als advocaat” voor oud-president Trump. Zijn gedrag „bedreigt het algemeen belang onmiddellijk en rechtvaardigt daarom een voorlopige schorsing van de rechtspraktijk”, aldus de uitspraak. Hoe lang de schorsing zal duren, is niet duidelijk. Giuliani’s advocaten stelden de schorsing „ongeëvenaard” te vinden. Ze verwachten dat Giuliani na een hoorzitting weer wordt toegelaten tot de beroepsgroep in New York, zo schrijven ze in een verklaring.

Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de oud-burgemeester in Oekraïne. Daarvoor werden eind april invallen gedaan in het appartement en het kantoor van Giuliani. Zijn schorsing uit de New Yorkse advocatuur gaat per direct in en geldt in ieder geval tot alle aanklachten tegen hem zijn behandeld. Daarna kunnen mogelijk permanente sancties worden opgelegd.

De 77-jarige Giuliani heeft na de presidentsverkiezingen van 3 november publiekelijk betoogd dat er „wijdverspreide stemfraude” zou hebben plaatsgevonden. Onder het motto ‘Stop the Steal’ werden in Washington D.C. verschillende betogingen gehouden na de verkiezingen. Direct na toespraken van Trump en Giuliani in januari werd het Capitool bestormd door aanhangers van de oud-president. Giuliani had opgeroepen tot een „trial by combat”, een godsgericht, om de verkiezingen te beslechten.