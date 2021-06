Zuid-Afrika krijgt centrum om mRNA-vaccins te maken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil met een consortium uit Zuid-Afrika een centrum opzetten dat in dat land mRNA-vaccins tegen corona gaat maken. Ook zullen hier trainingen worden geven voor fabricage van zulke vaccins op het continent en daarbuiten. „We zijn in gesprek met bedrijven die hebben laten weten hun mRNA-technologie ter beschikking te stellen”, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag.

De twee dominante mRNA-vaccinleveranciers, met goedgekeurde corona-vaccins, zijn nu Moderna en Pfizer/BioNTech. Tot nu toe heeft vooral Pfizer zijn technologie steeds vurig beschermd. Of deze fabrikanten een rol gaan spelen in Zuid-Afrika zal moeten blijken. Pfizer heeft eerder wel verklaard zich te willen inspannen om de productie van zulke vaccins in Afrika mogelijk te maken.

Een mRNA-vaccin bevat een stukje van de genetische code van het coronavirus. Die code wordt door lichaamscellen omgezet in eiwit van het coronavirus. Het immuunsysteem herkent dat eiwit als lichaamsvreemd, en gaat daarop antistoffen tegen het coronavirus maken.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa prees het initiatief. Het zal „het gangbare verhaal over Afrika” veranderen omdat het continent nu zijn „verantwoordelijkheid kan nemen voor de gezondheid van onze mensen”, zei hij maandag.

Het consortium is een samenwerkingsverband van de farmaceutische bedrijven Biovac en Afrigen Biologics and Vaccines, beide al enige jaren actief in Kaapstad, het Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) van de Afrikaanse Unie en een netwerk van universiteiten.

De behoefte aan vaccinfabricage en –distributie is groot in Afrika. Nog geen 2 procent van de bevolking is gevaccineerd, terwijl in enkele landen de besmettingen snel toenemen. Zo maakte Zambia maandag melding van 47 coronadoden op één dag.

Haast is geboden, vinden de Afrikaanse Unie en de Wereldbank. Samen willen ze bereiken dat voor het eind van volgend jaar 400 miljoen Afrikanen zijn gevaccineerd, 60 procent van het continent, maakten ze maandag bekend. De kosten worden betaald uit het fonds van 12 miljard dollar dat de Wereldbank onlangs beschikbaar stelde voor vaccinatie en distributie.

Een aantal Afrikaanse landen kan grote partijen vaccins echter niet aan en heeft soms al partijen vernietigd. Vooral de beperkte houdbaarheidsdatum van het AstraZeneca-vaccin (AZ) is een probleem. Zo kon Malawi in mei 20 procent van de ruim 100.000 AZ-doses die het via het internationale Covax-programma kreeg niet op tijd injecteren, waarop het land 20.000 doses verbrandde, aldus de BBC. De Democratische Republiek Congo kreeg 1,7 miljoen AZ-doses via Covax, met een houdbaarheidsdatum van 24 juni, maar moest die doorgeven aan andere landen, zoals Ghana en Madagascar. Naast de zwak ontwikkelde gezondheidszorg is het transport naar afgelegen dorpen een probleem.

Ook de VS worstelen met vaccinlogistiek. Het land zal eind juni slechts 10 miljoen van de 80 miljoen aan Covax toegezegde doses coronavaccins hebben geleverd, onder meer door bureaucratische rompslomp.