Iedereen wil het Janssen-vaccin

De vraag naar het Janssen-vaccin tegen Covid-19 was woensdagochtend zo groot dat de telefoonlijnen van de GGD’s overbelast raakten.

Vanaf 10.00 uur konden mensen bellen voor een afspraak om ingeënt te worden met dit vaccin. Ruim 222.000 mensen probeerden dat, ook naar andere lijnen van de GGD. Daardoor kon tijdelijk niemand de gezondheidsdienst bereiken. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) werd er 5,3 miljoen keer gebeld. Woensdagavond waren er 78.000 afspraken gemaakt.

Het Janssen-vaccin is kennelijk populair omdat het ánders dan andere coronavaccins maar één keer hoeft te worden ingespoten. Voor mensen die binnenkort op vakantie willen, met een vaccinatiebewijs, is dit een uitkomst. Na veertien dagen is de bescherming effectief. Wel beschermt het Janssen-vaccin minder goed dan sommige andere vaccins.

Vijf miljoen mensen geprikt

Drie weken geleden adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet om Janssen niet te gebruiken bij gezonde mensen onder de veertig jaar oud. Reden is dat de Pfizer- en Moderna-vaccins beter werken. Bovendien geven ze minder kans op bijwerkingen dan Janssen en Astra-Zeneca. Het risico voor gezonde mensen onder de 40 jaar op een ernstig verloop van Covid-19 is zo klein dat kleine risico’s van Janssen en Astra-Zeneca zwaarder wegen, aldus de Gezondheidsraad. Toch besloot De Jonge de bestelde Janssen-vaccins beschikbaar te stellen.

Lees ook: Op de zaterdagmarkt in Rotterdam nemen huisartsen de angst voor vaccins weg

Tot en met zondag 20 juni waren vijf miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd en hebben nog eens vier miljoen mensen één prik gehad. Alle volwassenen mogen zich nu melden voor een prikafspraak.

Volgende week wordt een advies van de Gezondheidsraad verwacht over de vraag of ook gezonde tieners opgeroepen moeten worden voor een vaccinatie. Dat is volgens sommige deskundigen alleen nodig als minder dan 85 procent van de volwassenen zich laat vaccineren, waardoor er geen groepsimmuniteit zou ontstaan.