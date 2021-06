Veiling Fluxus en conceptuele kunst brengt 1,1 miljoen euro op

De veiling van de Tjeerd Deelstra-collectie, een verzameling kunstenaarspublicaties uit de jaren zestig en zeventig, heeft 1,1 miljoen euro opgebracht, meer dan het dubbele van de verwachting. Dat heeft veilinghuis Zwiggelaar Auctions uit Amsterdam woensdagmiddag bekendgemaakt.

De veiling trok de aandacht van musea en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Tot in China en Brazilië waren er kopers voor de 1.252 kavels. Verkoper Tjeerd Deelstra, een 83-jarige architect en oud-docent van de TU Delft, zegt „perplex en overdonderd” te zijn door het resultaat. Afscheid nemen van zijn verzameling drukwerk voelt als „een rare amputatie”, zegt hij. Maar dat de collectie zo gewaardeerd wordt en deels blijvend zichtbaar zal zijn in museale collecties noemt hij belangrijker dan de onverwacht hoge opbrengst.

Topstuk van de veiling was een koffer uit 1963 met bijdragen uit de Fluxus-stroming. Die bracht 98.000 euro op. Twee werken van de conceptuele Surinaams-Nederlandse kunstenaar Stanley Brown gingen samen voor meer dan een ton van de hand. Steps of Pedestrians on Paper uit 1960, vellen papier met modderige voetstappen van voorbijgangers in Amsterdam, bracht 53.000 euro op. Een andere editie, This Way Brouwn (1964), verwisselde voor 51.000 euro van eigenaar.

De Tjeerd Deelstra-collectie was een van de grootste Nederlandse collecties van onder meer avant-garde-, Fluxus- en conceptuele kunst. Pogingen van Deelstra om de collectie bij een studiecentrum of museum onder te brengen waren gestrand. Ook omdat zijn drukke baan als docent, zijn rol als bestuurder en huisvader hem daarbij parten speelden.