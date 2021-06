Vaticaan wil aanpassing Italiaanse wet tegen homofobie

Het Vaticaan heeft vorige week een formeel voorstel ingediend bij de Italiaanse regering om een nieuwe wet tegen homofobie aan te passen. Volgens het Vaticaan is de wet in strijd met bilaterale afspraken tussen de Heilige Stoel en Italië. Met de wet wordt discriminatie op basis van seksuele voorkeur en genderidentiteit expliciet strafbaar. Italiaanse media schreven dinsdag over de brief die afgelopen donderdag bezorgd werd bij de Italiaanse ambassade, ondertekend door de Vaticaanse secretaris voor Relaties met Staten Paul Gallagher. Hierin staat dat de Kerk de wet „niet wil blokkeren”. Wel ziet het Vaticaan de wet graag aangepast, onder meer uit angst dat het ten koste gaat van de „vrijheid van denken” van rooms-katholieken.

Het Vaticaan is bang dat de activiteiten van de Rooms-Katholieke Kerk niet meer naar eigen inzicht kunnen worden voortgezet en vreest voor eventuele juridische gevolgen wanneer gelovigen overtuigingen delen die tegen de wet ingaan. Ook wil het dat katholieke scholen worden uitgesloten van het organiseren van een toekomstige Nationale Dag tegen Homofobie, zoals nu in het wetsvoorstel is opgenomen. Volgens het Vaticaan is de wet in strijd met het Verdrag van Lateranen, een overeenkomst die in 1929 werd gesloten tussen de Italiaanse regering en de Heilige Stoel waarin de verhoudingen tussen de Katholieke Kerk en Italië zijn vastgelegd.

Woensdag reageerde de voorzitter van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden Roberto Fico bij omroep RAI afwijzend op het verzoek: „De wet is al door de Kamer en wordt nu behandeld door de Senaat. We accepteren geen inmenging, het parlement is soeverein.” Indiener Alessandro Zan van de Democratische Partij (PD) reageert in een eerste reactie tegen Corriere della Sera „vol ongeloof”, omdat het niet eerder is voorgekomen dat het Vaticaan zich beroept op het Verdrag van Lateranen. Meestal doet de Kerk bij omstreden wetten een moreel beroep tot aanpassing. Volgens Zan is de vrijheid van denken van de Kerk „absoluut niet” in het geding. Ook worden scholen volgens de politicus met de wet niet verplicht om deel te nemen aan de Nationale Dag tegen de Homofobie.