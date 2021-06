Softwareontwikkelaar John McAfee dood gevonden in Spaanse cel

Softwareontwikkelaar John McAfee is woensdag dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Dat heeft het ministerie van Justitie van Spanje woensdag bekendgemaakt, melden Spaanse media en persbureau Reuters. In een verklaring stellen artsen die McAfee probeerden te reanimeren dat de 75-jarige softwareontwikkelaar hoogstwaarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd; zijn advocaat bevestigt dat tegen persbureau Reuters. Naar de precieze doodsoorzaak wordt momenteel onderzoek gedaan. McAfee is bekend als oprichter van het gelijknamige softwarebedrijf.

Een Spaanse rechter oordeelde eerder op de dag dat de Brits-Amerikaanse McAfee mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij werd in oktober opgepakt in Spanje op verdenking van belastingontduiking in de Verenigde Staten. In maart werd hij door de Amerikaanse justitie aangeklaagd voor fraude met cryptomunten.

McAfee zou in vijf jaar tijd miljoenen dollars hebben verdiend en daarover geen aangifte hebben gedaan en daarom ook geen belasting hebben betaald over die inkomsten. Daarnaast zou hij via positieve berichten op Twitter de prijs van diverse kleine cryptomunten kunstmatig hebben verhoogd, om daar vervolgens zelf van te profiteren. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie wist McAfee aldus in totaal meer dan 13 miljoen dollar (10,9 miljoen euro) te verdienen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.

