Sociale huurwoningen slopen, lost geen problemen op

Tientallen huurders hebben zich verschanst in de Rotterdamse Tweebosbuurt, terwijl om hen heen begin deze week de sloop van 524 woningen begon. De onverzettelijke huurders zijn een symbool geworden voor het lot van steeds meer mensen die uit hun sociale huurwoning worden gezet, zodat gemeente en woningcorporatie een buurt kunnen verbeteren.

Gemeenten en woningcorporaties verkopen al jaren sociale huurwoningen. Maar nu schreven vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties vrijdag aan het Rijk en de gemeente Rotterdam dat er in de Tweebosbuurt mogelijk mensenrechten worden geschonden, omdat een buurt, een thuis, zonder inspraak van bewoners gedwongen wordt opgeheven. Eén bewoonster van 73 jaar is geboren in de Tweebosbuurt, anderen wonen er ook al decennia met plezier. Veel van de markante vooroorlogse huizen, in Rotterdam niet bepaald een vanzelfsprekendheid, verkeren nog in goede staat.

Op de plek van de 524 woningen komen 137 nieuwe en opgeknapte sociale huurwoningen (bedoeld voor huurders die willen ‘terugkeren’), 101 vrijesectorhuurwoningen en 143 koopwoningen. Meer dan driehonderd huishoudens keren dus niet terug, die kunnen elders in de stad of in een randgemeente terecht in een sociale huurwoning.

Het project past in de begrijpelijke ambities van de gemeente Rotterdam om het gemiddelde inkomens- en opleidingsniveau in kansarme wijken te verhogen. De stad voert al jaren de verkeerde ranglijsten aan; zo’n 55 procent van de bevolking is vanwege een laag inkomen of bijstandsafhankelijkheid aangewezen op een sociale huurwoning. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. De werkloosheid en schooluitval liggen ook hoger dan gemiddeld.

Daar komt bij dat deze sociaal-economische achterstanden zich vooral concentreren aan de zuidkant van de stad. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is intussen al tien jaar bezig om deze ‘on-Nederlandse’ problemen aan te pakken. Het herstructureren van armoedige buurten (zoals de Tweebosbuurt) door sociale woonblokken te slopen en te vervangen door duurdere woningen, behoort tot een van de oplossingen van de NPRZ.

Als die ontwikkeling ertoe leidt dat er meer vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen komen, waardoor sommige huurders kunnen doorstromen naar een beter huis, dan is dat gunstig. Maar gezien de schaarste op de woningmarkt is het de vraag of sociale huurders die door een opleiding en werk iets meer gaan verdienen, terechtkunnen in de duurdere opgebrachte woningen. De huidige vraagprijzen zijn vooral geschikt voor hoogopgeleide tweeverdieners; dat zijn niet de gemiddelde bewoners van Zuid waar de overheid voor zegt op te komen.

En dat is waar de schoen wringt in met name de grote steden. Het gedwongen verplaatsen van kansarme inwoners naar randgemeenten die er ook weer niet zoveel beter voorstaan, kan zorgen voor een waterbedeffect. Dat komt neer op symptoombestrijding. Het ontneemt bovendien burgers met een zwakke sociale positie de keuzevrijheid om in de buurt te blijven wonen waar zij zich geworteld voelen. Daar wezen de VN-rapporteurs ook op. De Rotterdamse gemeente reageerde afwijzend. Maar wanneer het woonbeleid ten koste gaat van kwetsbare inwoners mag de overheid wat kritischer naar zichzelf gaan kijken.