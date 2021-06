‘Saoedische moordenaars van journalist Khashoggi zijn getraind in VS’

Vier Saoedische agenten die in 2018 de moord op journalist Jamal Khashoggi uitvoerden, zijn een jaar eerder getraind in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit documenten in handen van The New York Times, waar de krant dinsdag over heeft gepubliceerd. De training werd goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en gegeven door het private veiligheidsbedrijf Tier 1 Group in de staat Arkansas.

De vier agenten volgden de training in 2017, op het moment dat de geheime dienst in het koninkrijk een campagne begon tegen burgers met afwijkende meningen. Burgers werden gemarteld, ontvoerd en vastgehouden in opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman, omschrijft de Amerikaanse krant. Twee van de agenten hadden al in 2014 een half jaar deelgenomen aan de training van het veiligheidsbedrijf. Die zou voornamelijk ingaan op het aanleren van defensieve vaardigheden om Saoedische leiders beter te beschermen. De krant noemt acties als „veilige schietvaardigheid” en „het tegengaan van een aanval”.

Nooit teruggevonden

Jamal Khashoggi was een journalist en columnist voor The Washington Post uit Saoedi-Arabië en schreef kritisch over de kroonprins. Hij woonde in Washington en Istanbul. Hij verdween nadat hij in oktober 2018 een consulaat van Saoedi-Arabië binnenging in Istanbul om trouwpapieren op te halen. Het lichaam van Khashoggi werd nooit meer teruggevonden, waarschijnlijk omdat het ter plekke in stukken is gezaagd en weggevoerd. Volgens de Verenigde Naties is er overtuigend bewijs dat kroonprins Bin Salman en andere hoogwaardigheidsbekleders opdrachtgevers waren voor de moord. In september 2019 gaf Bin Salman toe dat hij verantwoordelijk was, maar hij ontkent opdrachtgever te zijn.

In december 2019 werden in Saoedi-Arabië vijf verdachten ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dood van Khashoggi. Drie anderen kregen gevangenisstraffen van in totaal 24 jaar. Drie van de verdachten werden vrijgesproken. Het is bij deze uitspraken onduidelijk om welke betrokkenen het gaat, aangezien de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvond. De directeur van Reporters Sans Frontières, een organisatie die zich bezighoudt met persvrijheid, was ontevreden met de uitspraken. Hij noemde de terdoodveroordelingen een poging om verdachten het zwijgen op te leggen.

