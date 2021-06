Ruim 22.000 Europeanen reageren op vacature voor astronauten bij ESA

Ruim 22.000 mensen hebben gereageerd op een vacature om astronaut te worden bij de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Er waren 998 Nederlanders die reageerden op de vacature. Waarschijnlijk neemt de ESA uiteindelijk vier tot zes mensen aan. De screeningsperiode duurt zo’n anderhalf jaar; eind 2022 zal de ESA bekendmaken wie de nieuwe astronauten zijn. Bij het publiceren van de vacature afgelopen maart zei de ruimtevaartorganisatie zo’n tienduizend reacties te verwachten.

De ESA zoekt naast reguliere astronauten ook zogenoemde parastronauten: astronauten met een fysieke beperking. Deze mensen zullen in eerste instantie niet deelnemen aan ruimtemissies, maar deel uitmaken van een onderzoek naar welke aanpassingen gedaan moeten worden om mensen met een beperking wél de ruimte in te kunnen sturen. Van alle reacties waren meer dan tweehonderd afkomstig van mensen met een fysieke beperking.

Vrouwen werden expliciet aangemoedigd om te reageren op de vacature van de ESA. Van de 22.000 reacties was 24 procent afkomstig van een vrouw en 76 procent van een man. Van de reacties van Nederlanders voor de ESA-vacature lag de verdeling iets anders: hiervan was zo’n 30 procent afkomstig van een vrouw. Bij de vorige vacature uit 2008 was van de 8.413 Europeanen die zich meldden zo’n 15 procent vrouw. Destijds zijn zes nieuwe astronauten aangenomen, van wie één vrouw: Samantha Cristoforetti. Zij werd in 2014 de eerste Italiaanse vrouw in de ruimte.

