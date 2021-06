Enige maanden geleden hebben wij elkaar ontmoet via een datingsite. Nu moet ik voor een dubbele liesbreuk geopereerd worden en ik word gebeld dat ik versneld aan de beurt ben. Ik vraag haar of ze me na de ingreep kan ophalen uit het ziekenhuis. Natuurlijk! Daarvoor belt ze met haar secretaresse om in haar huisartsenspreekuur tijd af te blokken. Haar secretaresse antwoordt: „Is hij nu al stuk? Heb je het bonnetje nog?”

