Ooggetuigen: tientallen doden bij luchtaanval op markt in Tigray

Bij een luchtaanval op een markt in de plaats Tagogon, gelegen in de Ethiopische regio Tigray, zijn dinsdag tientallen doden gevallen. Dat melden internationale persbureaus woensdag op basis van gesprekken met ooggetuigen en artsen. Sinds november vorig jaar houdt het regime van premier Abiy Ahmed huis in de opstandige deelstaat. Een legerwoordvoerder wilde de luchtaanval niet bevestigen of ontkennen, maar beweerde dat de Ethiopische defensie geen burgers tot doel maakt.

De luchtaanval vond plaats rond één uur ‘s middags. Ethiopische militairen zouden na het incident ambulances de toegang hebben ontzegd tot de getroffen markt. Hoeveel doden er precies zijn gevallen is onduidelijk, de schattingen van getuigen lopen uiteen van dertig tot meer dan tachtig. Persbureau AP sprak met artsen die na de aanval eerste hulp verleenden. Zij stelden dat onder de gewonden meerdere kinderen zijn, waarvan sommige met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

In november vorig jaar viel de Ethiopische regering gesteund door troepen van buurland Eritrea de Tigray-regio binnen, met als doel de daar heersende partij Tigray People’s Liberation Front (TPLF) te verdrijven. Aan het eind van de maand riep premier Ahmed de overwinning uit, sindsdien woedt een gewelddadig conflict tussen rebellengroepen en Ethiopische militairen. In de tussentijd wordt de VN en hulporganisaties de toegang geweigerd tot de regio. Door het conflict lijden 350.000 mensen in Tigray honger, terwijl er ook tekorten zijn aan gezondheidszorg en schoon water.

Verkiezingen

Maandag, een dag voor de luchtaanval, vonden de Ethiopische verkiezingen plaats. De belangrijkste oppositiepartijen waren van deelname uitgesloten, ook kon niet worden gestemd in vier regio’s waaronder Tigray. Volgens een onafhankelijke waarnemer van de Afrikaanse Unie zijn de verkiezingen op een „geloofwaardige” manier verlopen, meldt persbureau Reuters woensdag. De uitslag van de verkiezingen is nog niet bekend.