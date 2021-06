Online of niet, Defqon.1 moet altijd maar groter

Met een hoge zoemtoon schieten drie drones de schemering in boven het evenemententerrein in Biddinghuizen. Het is een frisse lente-avond in mei, en gelukkig voor de filmcrew hebben de zware regenwolken op tijd plaatsgemaakt voor de zonsondergang. Eén drone blijft hoog boven de open vlakte hangen, waar drie hijskranen bovenuit torenen volgehangen met lichten, lasers en rookmachines. Aan de voet van de kranen lijkt het net een soort hindernisbaan van aluminium podiumstukken, vlammenwerpers en houtverbindingen.

Dit is waar evenementenorganisatie Q-dance de afgelopen vier maanden naartoe heeft gewerkt: de opnames van livestream-event Defqon.1 at Home. Waar de eerste festivals vanaf volgende week weer publiek aan de poort hebben, vindt ’s werelds grootste harddancefestival Defqon.1 gedurende vier dagen via een livestream plaats. Ondanks dat er geen publiek bij is, lijkt de organisatie kosten noch moeite te sparen voor vijf podia, waar zeventig artiesten optreden.

Hoofd productie Teun Schilders, een goedlachse Brabander die in zijn eigen woorden „alles regelt waar je je op een festivalterrein tegen kunt stoten”, herinnert zich het telefoontje nog. „Of ik niet drie hijskranen kon regelen.” Een greep uit zijn verdere boodschappenlijstje: 3 kilometer aan oranje latten, 2,3 kilometer stroken geschilderd hout, 1.135 lampen, 171 vlaggen met houders en genoeg xlr-kabel om van zijn huis in Oirschot via Waalwijk naar Den Bosch te rijden.

Hoe kan ik aan 75.000 doodongelukkige liefhebbers uitleggen dat zij niet mochten, en 5.000 hier wel?

„Door die drones krijg je ineens een hele nieuwe uitdaging. Je ziet vanaf de grond namelijk totaal niet waar je mee bezig bent ”, zegt Schilders. „Voor dit podium zijn vierhonderd GPS-punten, waarlangs we op de halve centimeter nauwkeurig hebben gebouwd. Het is als een legpuzzel van ruim 15.500 vierkante meter in elkaar gezet.”

Op een monitor zijn de drone-beelden te zien, en wordt het idee achter het decor duidelijk: vanuit de lucht vormt de hindernisbaan een enorme mandala. Te midden van het symmetrische patroon geeft dj Willem Rebergen (alias Headhunterz) een nogal onwerkelijk optreden. Vol overgave draait de dj niet-hoorbare muziek, met een licht- en vuurshow die doet denken aan Oud en Nieuw in een Golfstaat.

Kleiner? Ondenkbaar

Je zou je kunnen afvragen: waarom al deze moeite, als je het festival ook kunt uitstellen of zelfs in kleinere vorm kan laten plaatsvinden? Jonas Schmidt, creatief directeur en mede-oprichter van Q-dance, verheft aan de telefoon zijn stem bij de suggestie. „Kleiner? Absoluut niet! Hoe kan ik aan 75.000 doodongelukkige liefhebbers uitleggen dat zij niet mochten, en die 5.000 hier wel? Defqon kan alleen met z’n allen, of anders niet. We zijn één tribe.”

Om naamsbekendheid hoeft Q-dance het ook niet te doen. De organisator is onbetwist marktleider in het ‘hardere’ dance-segment. De oprichters van Q-dance stonden in 1998 aan de wieg van wat uiteindelijk ‘hardstyle’ is gaan heten: elektronische dancemuziek op een tempo vanaf 150 beats per minuut, met euforische en meeslepende melodielijnen en harde, vervormde bass-dreunen.

Geen publiek dit jaar op het festivalterrein in Biddinghuizen. Foto Menno van der Veen / MNO Photo

De bezoekersaantallen groeiden exponentieel mee. Waar het in 2003 begon als eendaags festival op het strand bij Almere, is Defqon.1 qua bezoekers (zo’n 78.000) inmiddels vergelijkbaar met Lowlands en wordt het op hetzelfde terrein georganiseerd. Er kwamen Defqon.1-edities in Chili en Australië, en Q-dance is inmiddels ook vertegenwoordigd in de VS en Azië. In die jaren vormde zich een wereldwijde subcultuur van honderdduizenden hardstyle-liefhebbers, die zich dagelijks roeren in discussiegroepen op sociale media. Anno 2021 geldt Defqon.1 als het Glastonbury der hardere stijlen; op evenementen zie je het bekende driepuntige logo overal terug op shirts en petten, en als tatoeages op ontblote lichamen.

Hoge verwachtingen

Waar de livestream vorig jaar nog werd bekostigd door goede financiële resultaten uit 2019, was dat dit jaar een ander verhaal. Zonder grote evenementen viel de voornaamste inkomstenbron bij Q-dance in 2020 geheel weg. De organisatie moest afscheid nemen van 23 werknemers - zo’n 40 procent van het totale personeelsbestand - maar produceerde intussen hoogwaardige videoproducties ter vervanging van de evenementen. De filmproductie voor Qlimax, het grootste indoorfeest, kreeg uiteindelijk een plek op Netflix. Het waren zware dagen voor creatief directeur Schmidt, die op één dag zestien slechtnieuwsgesprekken moest voeren, om vervolgens weer verder te gaan met de voorbereidingen van het grootste online festival van die zomer. „Van die gesprekken, daar moest ik echt van bijkomen”, zegt hij er nu over. „Maar de intrinsieke waarde van Defqon.1 is zo groot, dat het voor iedereen een no-brainer was dat we dit jaar nóg groter moesten. Meer stages, meer artiesten - een volle extra festivaldag.”

De community verwacht immers niet anders, aldus Schmitdt. Vorig jaar werd de video van de eindshow 1,4 miljoen keer bekeken op YouTube. Vanaf donderdag kunnen fans over de hele wereld inloggen om de livestream te bekijken. Inloggen, want de editie van 2021 wordt voor het eerst pay per view beschikbaar via de nieuwe Q-dance Network app. „Ieder jaar is er een volgende generatie 21-jarigen die we weer dat ‘larger-than-life’-gevoel willen geven als de podiumdelen in beweging komen of het vuurwerk de lucht in gaat. Dat ecosysteem van onze trouwe fans, daar doen we het voor.”

Vuurwerk

Op de vlakte in Biddinghuizen is het inmiddels donker en wordt via de portofoons omgeroepen op veilige afstand van het veld te gaan staan. Dan knalt het rode vuurwerk horizontaal van de hijskranen de lucht in. De directie van Q-dance kijkt op afstand gespannen toe: dit moet in één keer goed gaan. Als de kruitdampen zijn opgetrokken, lijkt op een enkele kapotte videokaart na alles gewerkt te hebben. Er zijn high fives, de beelden waren spectaculair – maar of het groots genoeg was om vorig jaar te overtreffen? „Normaal hoor je dat metéén, als het hele publiek in één keer losgaat”, zegt Schmidt. „Dat is wat we nu het ergste missen.”