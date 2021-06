Onderzoek naar misbruik met miljoenen aan EU-geld in Roemenië

De Europese Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) gaan beide onderzoek doen naar beschuldigingen van misbruik van EU-geld dat was bestemd voor de Donaudelta, een beschermd natuurgebied in het zuidoosten van Roemenië.

Aanleiding voor de twee aparte onderzoeken is een artikel dat in mei in NRC is gepubliceerd, in samenwerking met de Süddeutsche Zeitung en Roemeense journalisten van Info Sud-Est. Het artikel laat zien dat miljoenen euro’s, bestemd voor verbeteringen voor bewoners en natuur in de Donaudelta, zijn weggelekt naar lokale politici en ondernemers. De totale subsidie voor de regio bedroeg 1,1 miljard euro.

Na de publicatie stelden Europarlementariërs van PvdA, CDA, GroenLinks en JA21 vragen aan de Europese Commissie. In reactie daarop stelt de Commissie een onderzoek in, bevestigt een woordvoerder: „De Commissie onderzoekt de beschuldigingen van wanbeheer van EU-middelen die in de media zijn gepubliceerd”.

De Commissie zal hierbij samenwerken met Roemeense autoriteiten. Zij controleren de betrokken projecten op eventueel misbruik van Europese fondsen, aldus de Commissie-woordvoerder. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is het nog niet uitgekeerde deel van de subsidie bevroren „om ervoor te zorgen dat het EU-budget beschermd is”. Als onregelmatigheden of fraude worden bevestigd, zullen nationale autoriteiten en de Commissie geld terugeisen, aldus de woordvoerder.

Nederlandse Europarlementariërs zijn nog niet tevreden met de antwoorden die ze van de Europese Commissie hebben ontvangen. Michiel Hoogeveen, (JA21) , noemt de antwoorden van de Commissie „vaag”. Volgens Lara Wolters, lid van het Europese Parlement voor de PvdA, blijft de Commissie „op de vlakte over het voorkomen van fraude bij nieuwe uitbetalingen. Dat stelt nog niet gerust, daarom is er een hoorzitting aangevraagd met de Commissie”, schrijft ze op Twitter.

Vissersgemeenschappen

Het Europese geld moest onder meer de levensstandaard verbeteren van arme vissersgemeenschappen in de Roemeense Donaudelta – een geïsoleerde regio in de provincie Tulcea – en de bedreigde ecologie van het UNESCO-werelderfgoed beschermen.

Sinds 2014 keerde de Europese Commissie via een gecompliceerd financiëel mechanisme „geïntegreerde territoriale investeringen” (afgekort, ITI) van meer dan een miljard euro aan de Donaudelta uit. Het geld kwam uit verschillende EU-fondsen en werd verdeeld over acht verschillende programma’s. Vier Roemeense ministeries waren bij de verdeling betrokken.

Driekwart van de subsidies bestemd voor regionale ontwikkeling werd uitgekeerd aan bedrijven die buiten het district Tulcea zijn gevestigd. Slechts zeven van de bijna 1.200 projecten richtten zich op natuurbehoud. In plaats van de beoogde bestemming kregen bedrijven van politici en zakenmensen geld uit de EU-investering.

Een voorbeeld is provincieraad-president Horia Teodorescu, die een adviesrol in de ITI Donaudelta had en meer dan 2,5 miljoen euro veilig stelde voor zijn bouwbedrijf. Ook het bedrijf van zijn zakenpartner en de meubelfabriek van zijn vrouw kregen elk 420.000 euro uit de EU-financiering.