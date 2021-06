Stichting wil miljoen ophalen voor tip die leidt tot vondst lichaam Tanja Groen

De nabestaanden van Tanja Groen, die sinds 1993 vermist wordt, zijn een inzamelingsactie begonnen met als doel 1 miljoen euro op te halen voor de tip die leidt tot de vondst van haar lichaam. Dat heeft hun woordvoerder Peter R. de Vries woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens De Vries is het initiatief „een ultieme poging” om het mysterie rond de verdwijning van Groen te ontrafelen. „Het is nu of nooit. Ik smeek heel Nederland om te helpen en een financiële bijdrage te leveren.”

De Vries is vertrouwenspersoon en woordvoerder namens de familie Groen, die ervan uitgaat dat Tanja Groen is overleden. De ouders van Tanja, Corrie en Adrie Groen, waren aanwezig bij de persconferentie. Hun „grootste angst” is dat ze nooit zullen weten wat hun dochter is overkomen. „Er moet duidelijkheid komen over wat er met Tanja is gebeurd. Hoe erg en confronterend dat ook is”, aldus De Vries. De 1 miljoen euro is een streefbedrag, dat via een inzameling bereikt moet worden. Volgens De Vries is nooit eerder in Nederland zo’n hoge beloning uitgeloofd.

Donateurs en mensen met informatie over Groen kunnen terecht op stichtingdegoudentip.nl. Als de tip die leidt tot de vondst van Groens lichaam wordt gegeven op het moment dat de miljoen nog niet is bereikt, krijgt de tipgever het bedrag dat tot dan toe is gestort. De stichting garandeert tipgevers anonimiteit. De Vries stelt dat politie en justitie het initiatief ondersteunen. Volgens de misdaadverslaggever zijn de traditionele beloningen te laag en de risico’s voor tipgevers te groot. „Een extreem hoge beloning moet twijfelaars alsnog over de streep trekken.”

Vermissing

Tanja Groen verdween in augustus 1993 na een feest van haar studentenvereniging in Maastricht. Het toen achttienjarig meisje uit het Noord-Hollandse Schagen verdween vermoedelijk tijdens haar fietstocht. Ze vertrok rond middernacht op haar fiets naar het dorp Gronsveld, waar ze in een studentenkamer woonde. Na die avond is ze nooit meer teruggevonden. Ook haar fiets is nooit aangetroffen.

In de afgelopen jaren zijn verschillende zoekacties opgezet naar het lichaam van Groen. Vorige week zocht de politie twee dagen in natuurgebied Strabrechtse Heide in Heeze-Leende, vlakbij Eindhoven. Die plek zou naar voren zijn gekomen in getuigenverklaringen aan de politie. Na twee dagen werd bekend dat de zoektocht niets had opgeleverd.