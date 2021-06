‘Levenswerk agrariërs bedreigd door late ingreep Hoogheemraadschap’

Boeren in Noord-Holland hebben zware kritiek op de aanpak van de wateroverlast afgelopen weekeinde door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. „Er was totaal geen regie”, zegt bestuurder Bart Bak van landbouworganisatie LTO-Noord. „Het hoogheemraadschap was onbereikbaar op het moment dat het nodig was. Het water moest snel worden weggepompt maar er werden geen calamiteitenpompen en noodgemalen geplaatst. Dat is op sommige plaatsen gebeurd door boeren en een loonwerker die het voortouw nam. Daar was niemand van het hoogheemraadschap. Terwijl dat daar wel verantwoordelijk voor is.”

In de omgeving van Alkmaar en Schagen viel afgelopen vrijdag en zaterdag in 36 uur ongeveer honderdvijftig millimeter regen. Veel boerenland kwam langdurig onder water te staan. „Sommige percelen hebben zestig uur onder water gestaan. Dat is veel te lang. Dat leidt tot vernietiging. Er is heel veel emotie. Mensen moeten maar afwachten of er iets van hun levenswerk overblijft”, aldus Bak.

LTO-Noord vindt dat het hoogheemraadschap „onvoldoende heeft voorgesorteerd op de zware buien”, aldus een verklaring. „Zo hadden de sloten eerder bemalen kunnen worden om ruimte te scheppen voor al het nieuwe water.”

Het hoogheemraadschap wijst erop dat dit soort buien volgens het KNMI statistisch gezien eens in de duizend jaar voorkomen. „Ons watersysteem is ingericht voor buien die eens in de tien tot honderd jaar voorkomen. Binnen vier dagen hebben we, samen met de omgeving, de situatie weer onder controle gekregen”, aldus een verklaring.

Bestuurder Siem Jan Schenk van het hoogheemraadschap, zelf voormalig boer, vindt het „volkomen begrijpelijk” dat de wateroverlast emoties oproept. „Mensen zijn ontdaan. De continuïteit van het bedrijf van boeren wordt bedreigd.”

Onder het zeeniveau

Maar of je de overlast het hoogheemraadschap kunt aanrekenen? „We voldoen aan alle wettelijke normen. Ons systeem is op orde. Maar ons systeem is er niet op ingericht om zo veel water ineens weg te krijgen. Noord-Holland ligt bovendien voor 90 procent onder zeeniveau en dat betekent dat al het water dat valt, door pompen naar buiten moet. Dat is een enorme opgave.” Of er iets heeft geschort aan de bereikbaarheid en de communicatie, laat hij onderzoeken. „Als we ergens tekort zijn geschoten, zullen we dat erkennen. Maar dat is op dit moment niet ons beeld”, aldus Schenk.

Woensdag hebben de twee partijen een gesprek gehad en is afgesproken dat er een „feitenrelaas” wordt opgesteld, door zowel de boeren als de waterbeheerders. Vervolgens komt er een analyse van de eventuele „knelpunten” in het waterbeheer.