Koninklijke dwangsom

Vincent Wevers is weer uit zijn hol gekropen en in de schijnwerpers gestapt. Verrassend, want het Instituut Sportrechtspraak is nog met een onderzoek naar hem bezig omdat iets te veel vrouwen iets te getraumatiseerd onder zijn hoede vandaan kwamen nadat hij ze als meisjes in het turnen had ‘getraind’. Na het laatste grote onderzoek naar misstanden in de turnsport leek de koninklijke gymnastiekunie eindelijk iets te gaan doen aan de al jaren stapelende klachten over grensoverschrijdend gedrag van trainers.

„Je zult zien dat hij meegaat naar Tokio”, zei Riny van Apeldoorn, een van de turnmoeders, vorige maand nog tijdens een interview. Voor haar moet het geen verassing zijn geweest dat Wevers naar de rechter stapte om zijn ticket naar Tokio af te dwingen. Bij de rechtbank zei hij in de camera van NOS: „Ik sta hier niet voor mezelf per se maar vooral om de sport te dienen.”

Arbeidsrecht voor volwassen kerels loopt sneller dan tuchtrecht dat sportmeisjes moet beschermen, dus was die uitspraak er vrijdag al. De rechter oordeelde dat de KNGU alles moet doen wat in haar macht ligt om bij NOC-NSF een accreditatie voor Vincent Wevers los te krijgen. Voor u denkt: die gaan hem vast niet meenemen, herinner ik u eraan dat diezelfde NOC-NSF in 2016, toen veel klachten allang bekend waren, Wevers tot trainer van het jaar koos.

„De sport heeft gewonnen”, zei Wevers na de uitspraak. Hij begrijpt nog steeds niet dat hij niet de geschiedenis in zal gaan als de grote trainer die hij in de spiegel ziet, maar eerder als de man die het eind van het Nederlandse turnen inluidde. De sport heeft alleen maar verloren. Geen ouder in Nederland zal zijn dochter nog onbekommerd naar turnen kunnen brengen en ook dat is een positief resultaat voor Wevers. Zijn dochters kunnen als laatste grote medaillewinnaars in de nationale boeken blijven. De vijver waaruit de opvolging moet komen, laat hij als verschroeide aarde achter.

Als de KNGU Wevers niet voordraagt aan NOC-NSF, volgt een dwangsom van 200.000 euro. De KNGU heeft nu een turbospoedappèl aangevraagd, dat dient maandag, maar ik zie daar de noodzaak niet van. Voor het schappelijke bedrag van 200.000 euro kan de KNGU laten zien dat het haar menens is met de cultuurverandering. Ze zou de dwangsom doodleuk kunnen betalen en Wevers niet voordragen.

200.000 euro moet door een koninklijke unie op te hoesten zijn. Als ze het geld niet hebben liggen, kunnen ze bij de K van hun eigen naam aankloppen: het Koninklijk Huis, daar hebben ze nu toch 1,6 miljoen per jaar over sinds prinses Amalia haar toelage weigerde. Mochten de Oranjes dat geld al hebben uitgegeven, dan kan de KNGU een inzamelingsactie starten. Er moeten 20.000 landgenoten te vinden zijn die een tientje over hebben om die traumatrainer in zijn hol te houden en de turnsters te laten zien dat wat hen overkwam, niet alleen hun probleem is, maar een dat ons allemaal aangaat.

Carolina Trujillo is schrijfster.