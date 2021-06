Journalist Beugel opgepakt in Griekenland om herbergen vluchteling

De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is eerder deze maand gearresteerd in Griekenland omdat ze een Afghaanse vluchteling in huis had genomen. De 61-jarige correspondent wordt ervan verdacht een ongedocumenteerde vluchteling te hebben verborgen voor de autoriteiten. Beugel werd na een nacht in de gevangenis vrijgelaten en doet haar verhaal woensdag in De Groene Amsterdammer. In het blad meldt ze dat de rechtbank in de herfst zal bepalen of ze vervolgd zal worden. Haar zou een gevangenisstraf van een jaar en een boete van meer dan 10.000 euro boven het hoofd hangen.

Beugel woont al zo’n veertig jaar in Griekenland, waar ze werkt voor onder meer De Groene Amsterdammer en BNNVARA radio. Ze verblijft afwisselend in Athene en op het Griekse eilandje Hydra. Op dat eiland werd ze op 13 juni samen met de 23-jarige Fridoon uit Afghanistan gearresteerd - zijn volledige naam is niet bekend. De politie zou door anonieme telefoontjes zijn getipt over „een verdachte relatie met een illegaal”, die verbleef in Beugels huis. Volgens Beugel is Fridoon in afwachting van zijn asielprocedure en dus niet illegaal in Griekenland. Verder stelt ze nooit te hebben verborgen dat hij bij haar woonde, „ook in onze juridische correspondentie niet”. Het tweetal werd een dag later vrijgelaten in de stad Piraeus.

Vlak voor haar arrestatie schreef Beugel in een opiniestuk in NRC over het „mensonterende” Europese vluchtelingenbeleid, waarin ze ook benoemt dat Fridoon sinds twee jaar bij haar in huis woont. In De Groene Amsterdammer zegt Beugel te hopen dat de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan.