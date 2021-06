Incident in Zwarte Zee: Britse marine ontkent dat het reden gaf tot Russische waarschuwingsschoten

Het Russische ministerie van Defensie beweert woensdag waarschuwingsschoten te hebben gelost richting het Britse marineschip HMS Defender, omdat het ondanks een eerdere waarschuwing drie kilometer de territoriale wateren bij de Krim zou zijn binnengevaren. Russische media berichtten woensdag uitgebreid over de Defender, die door de Zwarte Zeevloot met bommen zou zijn verjaagd. Maar volgens de Britse Royal Navy voer het marineschip via internationaal erkende routes van Odesa richting Georgië, en werd op die route „zoals routine is” geschaduwd door Russische vaartuigen. Wel zou de bemanning op de hoogte zijn gesteld van Russische oefeningen in nabije wateren. „Er zijn geen waarschuwingsschoten gelost voor de boeg van de HMS Defender”, aldus de woordvoerder van het ministerie van Defensie, dat ontkent te zijn „weggejaagd” of „afgeschrikt”, omschrijvingen die Moskou hanteert.

Opvallend genoeg meldt een verslaggever van de BBC, op uitnodiging van de marine aan boord van het schip, dat het fregat wel degelijk te maken had met Russische strijdkrachten. Er vlogen zo’n twintig vliegtuigen over de Defender, aldus defensiejournalist Jonathan Beale. Mogelijk gaf de locatie van de Defender reden voor de Russische militaire reactie: dat stelt dat het Britse schip zich in Russische wateren bevond. De Britten houden daarentegen vol zich aan internationale wetgeving te hebben gehouden en bovendien een route „door Oekraïense wateren” te hebben gekozen.

Dat stellige verschil komt voort uit het conflict om de Krim, het schiereiland dat wordt geclaimd zowel door Rusland als Oekraïne en dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Defensieminister Ben Wallace sprak van een „onschuldige doorvaart” door het Britse schip – een principe uit het maritiem recht die schepen in staat stelt territoriale wateren te doorkruisen – Moskou ervoer dat als een „schaamteloze provocatie”.

Het varen door de omstreden wateren was volgens BBC-journalist Beale „een opzettelijke zet van de Royal Navy op weg naar Georgië”. De Russen plaatsten de Defender op drie kilometer in de eigen kustwateren bij Kaap Fiolent, circa 13 kilometer ten zuiden van Sebastopol op de Krim, zo citeerde Interfax.

Locatie

De HMS Defender maakt deel uit van de Carrier Strike Group 21, een multinationale vloot die nu de escorte vormt van het vliegdekschip HMS Queen Elisabeth dat via de Middellandse Zee en het Suezkanaal op weg is naar Japan. Van die groep zijn enkele schepen afgeslagen, waaronder ook een Amerikaans oorlogsschip. De HMS Defender legde deze week aan bij de Oekraïense havenstad Odessa, samen met het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen. In nasleep van de Russische berichtgeving over het incident op de Zwarte Zee ontstond verwarring over de precieze ligging van deze oorlogsschepen, en informatie die daarover kan worden opgezocht via openbare ‘trackers’. In een woensdag gepubliceerd Weekoverzicht Defensieoperaties schrijft de Koninklijke Marine dat „Zr.Ms. Evertsen patrouilleerde in de Zwarte Zee”.

Nederlands fregat

Een woordvoerder van de Koninklijke Marine vertelt woensdagavond aan NRC dat de Britse en Nederlandse schepen woensdagavond beide in de Zwarte Zee liggen, maar „niet heel erg bij elkaar in de buurt. De Defender gaat naar Georgië, de Evertsen vaart dit weekend door naar Roemenië”. Volgens hem lagen de twee schepen ook op het moment van „het vermeende incident” ver genoeg uit de buurt dat de Evertsen niet betrokken was bij het incident. „Maar wij onderschrijven de reactie van de Britten”, zegt hij, onder meer verwijzend naar de lezing dat de Defender zich in Oekraïnse - niet Russische - wateren bevond.

Vorige week klaagde Moskou ook al over de HMS Defender en de Zr. Ms. Evertsen. Het zogeheten AIS-identificatiesysteem van de schepen toonde een nachtelijke reis van Odessa naar Sebastopol, de grootste havenstad op de Krim die in handen is van Rusland. De Koninklijke Marine liet toen aan de website marineschepen.nl weten dat er sprake was van een nep-signaal en dat beide schepen in Odessa waren gebleven.

Het is momenteel druk in de Zwarte Zee, waar NAVO-lidstaten en enkele bondgenoten toewerken naar een grootschalige marine-oefening, een reeks manoeuvres onder de noemer ‘Sea Breeze 2021’. Oekraïne is gastheer van de oefeningen, die komende maandag moeten beginnen. Rusland, dat niet alleen met Oekraïne in de clinch ligt over de Krim maar ook met de NAVO op zeer gespannen voet staat, is niet blij met deze oefening zo dicht in de buurt.