Iedereen zijn droomhuis in Oosterwold, Almere – maar jouw droom is niet per se ook die van de buren

Blèhhhh!” De begrazers achterin zijn tuin verwelkomen Floris Moolenbeek met veel kabaal. „Kom maar schapies. Kom kom kom”, zegt hij. Nog maar een paar jaar geleden woonde hij in een flatje in de stad, en moet je nu eens kijken. Vrijstaand huis met uitzicht op de bosrand. Moestuin ter grootte van een half voetbalveld. En dan die hypotheek. „Daar heb je nu amper een studentenkamer voor.”

Ze hadden mazzel. Als één van de eersten konden Floris en zijn vrouw Akke in 2013 een stip zetten op de kaart van Oosterwold, een nieuwe woonwijk van Almere gepland op 4.300 hectare voormalige landbouwgrond – bijna even groot als heel Amstelveen. Het beloofde een wijk te worden met bijzondere principes: iedereen zou er een huis bouwen naar eigen ontwerp, en zelf voedsel verbouwen. Alles liet de gemeente over aan de bewoners, van de aanleg van wegen tot riolering, waterleiding, lantaarnpalen.

Sommige bewoners verkiezen inmiddels een uitbouw boven een moestuin

Maximale vrijheid, dat was de belofte. En die kwam er, zo leek het. Toen Moolenbeek en zijn vrouw in 2016 in Oosterwold een caravan betrokken voor de bouw van hun huis, zoals velen, keken ze uit op een kale vlakte met aan de horizon wat bomen. En nu? Ze zijn bevriend met vele buren, hebben samen een schooltje opgericht en creëerden zo hun eigen minigemeenschap binnen de wijk, inclusief film- en yoga-avonden en vijftig gezinnen die eten van hun moestuin. Precies zoals de bedoeling is in Oosterwold.

Des te groter was zijn verbazing toen in maart dit jaar een handhaver van de gemeente voor de deur stond, die hem wees op een caravan achter in de bosjes bij de buren. Die wordt door het straatje soms gebruikt voor logés en niemand heeft er last van – „integendeel”. Maar de handhaver zei: „Die mag daar eigenlijk niet staan.”

Zo gingen de handhavers – ze waren met twee – kavel voor kavel langs. Ze spraken bewoners aan, fotografeerden hun eigendommen. De bewoners waren verontwaardigd, helemaal toen een buurvrouw in een yurt, gescheiden met twee kinderen, vervolgens een brief kreeg van de gemeente. Ze hield zich niet aan de regels en de gemeente dreigde met uitzetting.

Niet iedereen wil hetzelfde

Ergens moet een streep getrokken worden, dat begrijpen de bewoners ook wel. Oosterwold is deze maand vijf jaar oud – de oplevering van het eerste huis was in juni 2016 – en de kleinschaligheid is ervan af: van de 15.000 geplande woningen is eentiende gebouwd, en een groot deel van de grond voor de eerste van twee bouwfasen is verkocht.

De mensen zijn er gelukkig, klinkt het. Velen hebben hier voor niet meer dan een paar ton hun droom kunnen realiseren: een vrijstaand huis in een landelijke omgeving en bijzonder contact met de buren. Leven zoals ze zelf willen.

Maar niet iedereen wíl hetzelfde. Op sommige plekken zijn verhitte discussies ontstaan over de aanleg van wegen. Er zijn zorgen over illegale bouwsels, over het gebrek aan gemeenschappelijke voorzieningen. Daarom greep de gemeente in. Maar hoe ver mag ze gaan?

Veel bewoners vrezen dat de gemeente hun vrijheid wil inperken. Dat Oosterwold zijn karakter verliest. Intussen schiet de grondprijs omhoog en gaat binnenkort de volgende fase in de verkoop, aan de andere kant van de A27, richting Zeewolde. Wat blijft er straks over van hun idealen?

Het huis van Tjalf Bloem aan de Karl Marxweg – die naam koos hij zelf. Een communist noemt hij zich niet. Wel is hij tegen het systeem dat rijken rijker maakt. Foto Diewertje Bravenboer



Zoals in Barcelona

„Oosterwold moet je zien in een groter plaatje.” In de gang van het Haagse herenhuis van Adri Duivesteijn hangt een kaart van de stadsuitbreiding van Almere. Hij beweegt zijn hand erover tot aan Almere Poort, de oeververbinding met Amsterdam: „Hier komt een front met hoog- en laagbouw zoals in Barcelona.” Meer richting Almere Stad: „Hier het economisch hart, rond een waterplas, vergelijkbaar met Hamburg. En hier”, zijn hand schuift richting het Gooi, het overloopgebied tussen stad en natuur: „Oosterwold”.

De wijk is het geesteskind van Duivesteijn, oud-partijprominent van de PvdA en van 2006 tot 2013 wethouder ruimtelijke ordening van Almere. Het idee erachter? „Pak een pen en teken je droomhuis”, zegt hij. „Niemand, echt niemand tekent een rijtjeshuis. Toch staan ze er in Nederland, óveral.” Met dank aan „de bouwmachine”, zegt Duivesteijn, die na oorlog op toeren kwam. Er was een woningtekort en projectontwikkelaars en woningcorporaties stampten Nederland vol galerijflats en kleine eengezinswoningen. Later volgden de vinexwijken met weer eindeloos veel rijtjeshuizen zoals Leidsche Rijn en Ypenburg. En nu het kabinet heeft gezegd de komende tien jaar één miljoen woningen te willen bouwen, ziet Adri Duivesteijn de bui al hangen.

Alles liet de gemeente over aan de bewoners, van de aanleg van wegen tot riolering, waterleiding, lantaarnpalen

Begrijp hem niet verkeerd, Duivesteijn heeft niets tegen rijtjeshuizen. Genoeg Nederlanders, weet hij, die er dolgelukkig zijn. Wat hem stoort is het gebrek aan keuze. Waarom kun je alles in het leven zelf bepalen, van school tot partner tot werk, maar niet het huis waarin je woont? Ja, mensen met geld, die elkaar „kapot concurreren” op de woningmarkt. Zij hebben keus. Maar de rest is overgeleverd aan de „voorspelbare” keuzes van woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Duivesteijn, opgegroeid in de Haagse Schilderswijk, zag wat er gebeurt als je het bouwen aan zulke partijen overlaat. Bij de stadsvernieuwing in de jaren zeventig in zijn buurt werden veel van de oorspronkelijke huizen vervangen door saaie standaard-bouw. Het legde de kiem van zijn strijd voor democratisering van de woningmarkt. Baas over eigen huis! Mensen maken de stad! Dus toen hij in 2006 de kans kreeg om als wethouder van Almere de woningvoorraad te verdubbelen, zestigduizend huizen erbij, zei hij ja.

Oosterwold is géén experiment, benadrukt Duivesteijn. Niet een project waar je zomaar de stekker uit kunt trekken. Oosterwold, zegt hij, is een radicale keuze voor wat hij „organische stedenbouw” noemt. Laat de mensen hun eigen omgeving vormgeven, zonder gedetailleerd plan, „en dan zien waar je uitkomt”. Zo creëer je diversiteit, want iedereen tekent een ander huis, en diversiteit is belangrijk voor de „levensvatbaarheid” van elke wijk.

Het concept, ontwikkeld door architect Winy Maas, kent wel wát regels. Minimaal de helft van elk kavel moet worden gebruikt voor stadslandbouw zodat de wijk zelfvoorzienend kan worden. Geen schuttingen, is een regel, en op elke kavel een ‘doorwaadbare zone’: een stuk dat iedereen mag gebruiken om door te steken. Een deel van de kavels is bestemd voor landschap: bos, water, recreatie. Duivesteijn: „Zelf had ik het beeld van een Engels landschap in mijn hoofd. Dartmoor.”

Waar anders dan in Almere zou hij zijn idealen kunnen verwezenlijken? De voormalige landbouwgrond was er – uitzonderlijk – nog in handen van de overheid, waardoor die de grondprijs laag kon houden. In 2016: 27 euro per vierkante meter. Iedereen zijn droomhuis, dat was het idee. „Ik wilde bewijzen dat mijn stelling klopte.”

Huizen van strobaal

Rijd door Oosterwold en je beseft: deze wijk is véél groter dan-ie oogt op de kaart. Vele hectares zijn nog onbebouwd, en tussendoor kom je kleine buurtjes tegen. Huizen van strobaal tot beton, omgeven door kronkelpaadjes, appelbomen, paarden, schapen. Her en der vind je toch ook wat woonprojecten van ontwikkelaars, maar kleinschalig: acht, negen, tien huizen in soortgelijke stijl: houten woningen naar Zweeds model met namen als Bolderburen, Hazelhoeve, een villa-achtig wijkje dat De Buitenplaats heet.

De eerste bewoners fantaseerden rond het kampvuur over de geschiedenis die ze zouden schrijven. Terwijl ze bezig waren, soms ploeterend in de modder, kwamen hoogwaardigheidsbekleders langs, van burgemeester tot koning – altijd op vrijdag, met mooi weer. Zóveel vrijheid, wist ook de overheid, was bijzonder. Zelfs The New York Times schreef over Oosterwold.

De bewoners van het eerste uur zien hun verwachtingen ingelost. Zoals Jacqueline de Ruiter, die met haar gezin kwam wonen in een vrijstaand huis met hoge plafonds, houten balken en een flinke lap grond. Ze moet er niet aan denken terug te keren naar Amsterdam. „Ik loop hier de hele dag op mijn klompen, kan doen wat ik wil. Je komt hier tot jezelf.”

Neem Tjalf Bloem, ook een van de eersten. Bloem, technicus bij de luchtverkeersleiding, kwam van een rijtjeshuis in Almere-Buiten en wilde vooral buiten zijn, „mijn levensvreugde op één zetten”. Hij fantaseerde over een eigen destilleerderij en een boomgaard vol Williamsperen. Inmiddels woont hij aan de Karl Marxweg in het deel van Oosterwold dat „het rode hoekje” wordt genoemd, met op zijn kavel een klein bos, een vijver en een mini-amfitheater. De straatnaam heeft hij zelf gekozen, „dat kon, ik was hier de eerste”, maar een communist noemt hij zichzelf niet. Wel is hij tegen het geldsysteem dat de rijken „alleen maar rijker maakt”.

Brievenbussen aan de Karl Marxweg, in wat ook wel het „rode hoekje” van Oosterwold wordt genoemd. Foto Diewertje Bravenboer



Filosoof en muzikant Marien Abspoel zag in Oosterwold kans een voedselbos te beginnen – het Paradijsvogelbosje. Hij bouwde een huis met louter schuine muren en ramen waardoor de zon overal zijn weg naar binnen vindt, zelfs vanuit het donkerste hoekje, waar Abspoel een spiegel heeft geplaatst – „een vondst!”

Anderen, zoals Ard Brunnekreef aan de Tureluurweg – een van de weinige doorgaande wegen die er al lag – konden in Oosterwold wonen zonder hypotheek. Brunnekreef werkte jaren als copywriter in de reclame, maar had genoeg van „het wereldje”. Tijdens het uitgaan werd regelmatig de hiërarchie op kantoor bepaald, ‘kameraadschap’ was nuttig zolang het je positie versterkte. „Zo’n type was ik niet.” Hij ging op zoek naar „geestelijke rust” en kon in Oosterwold zijn eigen tiny house neerzetten. „Waar krijg je nou zo’n kans?”

En dan zijn er velen die hun droom nog moeten verwezenlijken. Jan Kooy, die zijn fundering bouwde van gerecycled beton en al twee jaar in een caravan woont – „ik doe het rustig aan”. Sjoerd Buurman, met zijn huis in de steigers en een surfbusje (een Hanomag-Henschel F20 uit 1974) als bouwkeet. Hij droomt van een houten huis voor zijn gezin, met een veranda op het zuiden en een moestuin vol wortels, uien en aardappelen. „Dat we voor ons eten zo afhankelijk zijn van grote landbouwbedrijven is niet goed voor de wereld.”

Maaike Groot kwam vorig jaar met haar gezin te wonen in een yurt. Het huis was al ontworpen toen in de zomer, „zoals dat soms gaat in het leven”, haar relatie strandde. Ze wilde graag met haar ex het kavel blijven delen en er samen hun kinderen opvoeden, maar dan moest het ontwerp van het huis gewijzigd, en dat kost tijd. Dus zochten ze een tijdelijke oplossing voor hen beiden. Stonden ze er plots met twéé yurts.

Sjoerd Buurman op zijn kavel. Hij droomt van een houten huis met een veranda en een moestuin vol wortels, uien en aardappelen. Foto Diewertje Bravenboer



Door de klei baggeren

In Oosterwold verloopt niets precies zoals je verwacht, dat beseft iedere bewoner snel genoeg. De wijk mag dan officieel geen experiment heten, hij is wel experimentéél. Je moet door de Flevolandse klei heen willen baggeren. En klei is stug, soms kom je vast te zitten.

Letterlijk, zeker in het begin. In Oosterwold heeft iedereen wel eens helpen duwen omdat een auto niet vooruit kwam in de modder. Oosterwolders, zegt Jacqueline de Ruiter, herkende je op de snelweg „aan de modder op hun auto’s”.

Alles, echt alles, moet je hier zelf bedenken, zegt Abspoel aan zijn eettafel. „Oplossingen voor warmte, energie, afvalverwerking.” Had hij de zonnepanelen aangesloten, bleek dat de opgewekte energie nergens heen kon, waardoor de stroom eraf lag. „Dat soort kinderziektes, daar was je mee bezig in de begintijd.” Ard Brunnekreef heeft zijn eerste maand koud gedoucht omdat hij de nieuw geïnstalleerde boiler al bij het eerste gebruik had opgeblazen. „Het was februari.”

Onverwachte wendingen zijn er ook in het groot. Zo had niemand rekening gehouden met de komst van Windpark Zeewolde langs de A27, zowat de hoogste windmolens van Nederland. „220 meter!”, zegt Jan Kooy. „De Eiffeltoren is 300 meter hoog.” Zijn baan in de IT heeft Kooy nu verruild voor een zzp-bestaan als slagschaduwspecialist – al ruim honderd bewoners heeft hij geholpen met een meting.

Soms willen bewoners geen weg langs hun huis die ze zelf niet gebruiken. Of ze zeggen: oké, maar niet op mijn tuin

Een deel van de wijk kampt met waterzuiveringsproblemen. Een riool is niet aangelegd en veel bewoners kozen voor een zandfilter dat met hulp van planten het afvalwater zuivert tot de kwaliteit onschadelijk is voor het milieu. Hoe meer water door zo’n ‘helofytenfilter’ stroomt, hoe beter het werkt. Maar een filter délen zag niet iedereen zitten. De meesten kozen, soms uit noodzaak, voor een eigen exemplaar met als gevolg dat ze onvoldoende worden gebruikt. Volgens het waterbedrijf volstaat de kwaliteit van het gezuiverde water daardoor niet overal.

Nog zo’n punt: de weg. Wie eenmaal een stip heeft gezet op de kaart van Oosterwold, moet niet alleen nadenken over het huis, maar ook samen met onbekenden, toekomstige buren, over een openbare weg om alle woningen bereikbaar te maken. Bewoners die dicht bij elkaar wonen verenigden zich in kavelwegverenigingen. Het zijn er inmiddels ruim vijftig.

Vaak gaat het goed, maar soms ontstaat wrijving. Dan willen bewoners geen weg langs hun huis die ze zelf niet gebruiken. Of ze zeggen: oké, maar niet op mijn tuin. Of: alleen een doodlopende weg. De meesten wonen het liefst aan het einde van een weg, maar ook weer niet helemáál aan het einde, want dan zie je die koplampen in je woonkamer. En dan met of zonder keerlus op het einde? Op wiens grond? Een haakse hoek om het verkeer te remmen? Maar dan kunnen de vrachtwagens er niet langs!

Over de aanleg van wegen zijn rechtszaken gevoerd. Op vergaderingen leidde het onderwerp al dikwijls tot een nare sfeer, vooral in de grootste kavelwegvereniging – ruim tweehonderd woningen. Jacqueline de Ruiter was er een tijdje bestuurslid. „Ik weet nu hoe het voelt om gemeenteambtenaar te zijn.”

Ach, je leert ervan, zeggen ze in Oosterwold. Later opgerichte kavelwegverenigingen zijn kleiner geworden om de besluitvorming te verbeteren. Ook worden de wegen nu vaker in een lus aangelegd zodat iedereen evenveel ‘weg’ langs zijn huis heeft. Een Facebookgroep, Almere Oosterwold, is met ruim drieduizend leden dé plek waar bewoners informatie uitwisselen over de bouw van hun huis en alles wat speelt in de wijk – daarbij graag mopperend op de gemeente. Het is ook de plek om te zoeken naar oplossingen.

Die oplossingen zijn er niet altijd. Oosterwold mag een idylle heten, waar bewoners afgezonderd van de buitenwereld hun eigen gang gaan, de buitenwereld bemoeit zich wél met hen.

Jacqueline de Ruiter in de kas van haar biologische kwekerij. Ze moet er niet aan denken terug te keren naar Amsterdam. „Je komt hier tot jezelf.” Foto Diewertje Bravenboer



Wachtlijst van maanden

In 2018 dringen de mogelijkheden van Oosterwold door tot de massa. Alleen al voor de informatieavond, verplicht voor elke geïnteresseerde, ontstaat een wachtlijst van maanden. De afdeling die de gemeente voor Oosterwold heeft opgezet, draait overuren. Iedereen heeft eigen woonwensen, en een vergunningscommissie moet elke aanvraag beoordelen. In de zomer van 2019 volgt een aanmeldstop. Er zijn dan al bijna duizend kavels verkocht, en er staan nog achthonderd mensen op de wachtlijst.

Oosterwold krijgt te maken met de landelijke krapte op de woningmarkt. De vraag is zó groot dat in Almere de gemiddelde huizenprijs in vier jaar is gestegen met zo’n 40 procent. De WOZ-waarde van huizen wordt elk jaar hoger ingeschat. Dat heeft weer gevolgen voor de grondprijzen.

In 2016 kochten de eerste bewoners de ongeprepareerde landbouwgrond in Oosterwold voor 27 euro per vierkante meter. Daarna was de grondprijs lange tijd 42 euro. Begin 2019 ontstaat onrust als die prijs plotseling bijna verdubbelt, naar 74 euro per vierkante meter. Geïnteresseerden die al maanden bezig zijn met het tekenen van hun kavel, moeten plots tienduizenden euro’s meer betalen voor dezelfde hoeveelheid grond, of genoegen nemen met een kleiner kavel – en opnieuw beginnen met tekenen. De gemeente krijgt de schuld, bewoners spannen rechtszaken aan. Uiteindelijk komt het erop neer dat de grondbezitter, het Rijksvastgoedbedrijf, wettelijk verplicht is marktconforme prijzen te hanteren voor de grond.

Als gevolg van de gestegen huizenprijzen worden hier en daar woningen die zijn neergezet in Oosterwold alweer te koop aangeboden, soms tegen het dubbele van de aankoopprijs.

„Dit is de grootste bedreiging van Oosterwold”, zegt Adri Duivesteijn in zijn werkkamer. Hij pakt er een kaart bij van de grondposities in de tweede fase van Oosterwold, net over de A27. Overal op de kaart staan gele vlekken. „Dit zijn alle eigenaren die de grond al hebben gekocht vóórdat het plan van Oosterwold er lag. Projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen.” Zij hebben de grond gekocht van boeren die al die hectares in 2002 voor een schijntje mochten kopen van het Rijk. De speculanten hebben daarna niks anders gedaan dan wachten, tot de grond meer waard werd. „Precies zoals het overal gaat in Nederland.”

Is de grond eenmaal in particuliere handen, dan is de bouwmachine niet meer te stoppen, zegt Duivesteijn. „Hoe meer huizen je op een kavel bouwt, hoe meer je eraan verdient.” En dan is het voordeliger en efficiënter om als projectontwikkelaar alle kavels bij elkaar te vegen, te clusteren: één deel wonen, één deel stadslandbouw. Zoiets dreigt ook in de volgende fase van Oosterwold te gebeuren. ‘Laat de drukte achter je: hier kom je thuis’, staat in de brochure van nieuwbouwproject Groene Wold. Volgens planning zijn in februari de eerste casco’s van de nieuwe wijk aan de Vogelweg neergezet. De projectontwikkelaar heeft er ruim driehonderd huizen gepland. Rijtjeshuizen.

Het idee van Oosterwold was bouwen naar eigen ontwerp. Maar inmiddels is er ook gelijkvormige bouw, mogelijk gemaakt door projectontwikkelaars. Foto Diewertje Bravenboer



Robotgrasmaaier

Met de toegenomen interesse komt ook een nieuw type mens naar Oosterwold, merken de bewoners van het eerste uur. Tjalf Bloem ziet het aan buren verderop, „met hun robotgrasmaaier”. Het eerste kunstgras is al aangelegd, het eerste zwembad in de tuin. Sommige bewoners verkiezen een uitbouw boven een moestuin en van de principes van Oosterwold lijkt niet iedereen zich even bewust. Stadslandbouw? Met de moestuin van Floris Moolenbeek, waar vijftig gezinnen van eten, is het gelukt. Maar elders komt het nog amper van de grond. „Iedereen rekt de regels op zijn eigen manier op”, ziet Ard Brunnekreef. „Gras, is dat stadslandbouw? Als je er een schaap op zet wel. En een lindeboom is leuk voor de bijen, daar kun je honing mee produceren. Maar is dat stadslandbouw?”

De doorwaadbare zones, ook zoiets: sommigen maken er greppels van, anderen planten er bosaardbeitjes. Met opzet, zodat mensen er niet doorheen gaan lopen – terwijl een pad juist de bedóéling is.

En waar blijven de algemene voorzieningen? Pleinen, speeltuinen, straatverlichting? Eén bewoner heeft op zijn kavel een hangplek voor jongeren gemaakt. Verder is er weinig gepland, op een supermarkt en een school na. Algemeen belang versus eigen belang, dat schuurt in Oosterwold. Maximale vrijheid, was de belofte. Maar vrijheid, is het besef, heeft een grens. Alleen, waar ligt die?

Ard Brunnekreef in zijn eigen, hypotheekloze tiny house in Oosterwold. Hij werkte jaren als copywriter in de reclame, maar had genoeg van de druk. Foto Diewertje Bravenboer



Yurt niet toegestaan

„Hoi.” Met een schare kinderen om zich heen opent Maaike Groot de ingang van haar yurt. Hier, op een grasveld stond in maart een handhaver van de gemeente.

Ze had al eerder te horen gekregen dat een yurt (een tent) niet was toegestaan als tijdelijke bewoning – onvoldoende brandveilig volgens de gemeente. Bovendien had ze – tegen de vergunning in – méér dan één woonobject op haar kavel en was ze niet op tijd – binnen een half jaar – begonnen met de bouw van haar huis. Toch viel de mededeling van de handhaver haar rauw op het dak. De boodschap: „Regels zijn regels”. Daarna kreeg ze een brief van de gemeente waarin ze werd gesommeerd binnen een maand het kavel te verlaten op straffe van een dwangsom.

Het buurtje kwam in verzet. Niemand had last van de yurts en het gezin was gewaardeerd in de gemeenschap. Een protestbrief opgesteld door een buurman werd door tientallen bewoners tegelijk verzonden naar de gemeente. In Oosterwold maken ménsen de stad, stond erin. Mensen zijn geen „geroutineerde projectontwikkelaars”, ze kunnen „ziek worden, overspannen raken, relaties lopen op de klippen”. Dat vraagt een „andere, meer menselijke benadering” van de gemeente.

Of de weg wat smaller kan

Gebiedsregisseur Werner Brouwer is een buitenman. Gebruind, zeil-liefhebber. „Die casus met die yurts is opgelost”, zegt hij. Een yurt is nu wél toegestaan als tijdelijke huisvesting, mits brandveilig. Maar zoiets blíjft lastig, want waar trek je de grens? „Wij krijgen ook veel verzoeken van bewoners om juist wel te handhaven.”

Ook Brouwer bouwde zijn eigen huis, mét een weg, samen met zijn buren. Jaren geleden al, in Friesland. En eerlijk gezegd, „dat ging wel ietsje soepeler”. Hij had de technische kennis al, bedoelt hij, door zijn werk bij een ingenieursbureau, en een van zijn buren was wegenbouwer. Terwijl de mensen die hij op Oosterwold ziet afkomen, „zich soms echt totaal niet bewust zijn van alle uitdagingen”.

Wat hij aantrof toen hij drie jaar geleden als gebiedsregisseur werd aangesteld? „Het omslagpunt van experiment naar de grote volumes, de grote aantallen.” Brouwer noemt het een „fantastisch” project. „Ook al is het niet altijd even praktisch wat ik mensen in elkaar zie zetten, het is wel hun droom.”

Alleen, organisch groeien is lastig. Mensen moeten overleggen. „De een wil betonklinkers op de weg, de ander asfalt. Maar mensen hebben bedenktijd nodig. Daarom moet je doseren, mondjesmaat nieuwe mensen toestaan een kavel te tekenen en een stip te zetten. Anders moet straks iedereen met iedereen in overleg. Dan kom je er niet meer uit.”

Zo’n honderd mails per dag krijgt Brouwer. „Of de weg wat smaller kan, een probleem met het elektriciteitsbedrijf.” Maar hij kan niet alles oplossen – dat moeten bewoners zelf doen. Wat Brouwer wél kan: duidelijk communiceren wat de regels zijn. „Als ze weten hoe het zit, dan is het helder en kunnen ze met hun volle verstand ervoor kiezen om hier iets op te bouwen.” Kunnen ze achteraf ook niet moeilijk gaan doen.

Iedereen heeft eigen ideeën over hoe te wonen, dus een club die opkomt voor de belangen van de hele wijk is niet zomaar opgetuigd

Maar zelfs dan lezen of horen lang niet alle bewoners alle belangrijke informatie. En met steeds meer mensen in hetzelfde gebied, krijg je vaker botsingen. Hij moet nu regelmatig optreden als scheidsrechter, zegt Brouwer. In 90 procent van de gevallen komt hij tot een oplossing. Maar soms leidt het tot een klacht of een rechtszaak. „Die rechtszaken zijn er ook tussen bewoners onderling.”

En omdat niet iedereen goed de regels volgt, moet er strakker worden gehandhaafd, vindt hij. Niet direct om in te grijpen bij elk wissewasje, maar wel om te controleren of mensen zich aan de voorwaarden van hun vergunning en koopovereenkomst hebben gehouden. En anders met ze in gesprek te gaan over een oplossing. Want dat is het probleem, zegt Brouwer. Je verstrekt een vergunning voor een woning, en dan blijkt in de praktijk dat ze er iets heel anders, veel groters neerzetten. „Dát gaat juist in tegen het idee van Oosterwold.”

De volgende bouwfase gaat Brouwer zelf niet meemaken als gebiedsregisseur. Hij is per 1 juni gestopt en gaat „een rondje om de Atlantische Oceaan zeilen”, zegt hij. „Het project gaat een nieuwe fase in, dat is een mooi moment om af te zwaaien.”

In die volgende fase gaan er wel een paar dingen anders: de gemeente heeft alvast één extra polderweg door het midden aangelegd en gaat binnenkort een hoofdriool aanleggen waar nieuwe bewoners op aangesloten worden. Voor de huidige bewoners verandert er ook iets: wie volgens de metingen van het waterschap blijft kampen met waterzuiveringsproblemen, zal binnen twee jaar een oplossing moeten vinden, bijvoorbeeld alsnog een aansluiting op dat riool.

Eigenwijze types

„Weet je wat zo’n rioolaansluiting gaat kosten?” zegt Marien Abspoel. „Tienduizenden euro’s per huishouden!” Terwijl er volgens hem nogal wat valt af te dingen op de conclusie dat de filters niet goed werken.

Doe eerst eens nader onderzoek, schreven 25 kavelwegverenigingen in een brandbrief aan de gemeente. Het besluit bleek al genomen. Abspoel heeft er letterlijk slapeloze nachten van. Niet vanwege de kosten, maar vanwege de manier waarop de gemeente volgens hem aankijkt tegen Oosterwold. De gemeente heeft een zorgplicht, óók voor goed oppervlaktewater in de wijk. Maar leg geen besluiten op van bovenaf, zegt hij. En geef Oosterwolders de kans om het te regelen. Zoiets kost tijd, net als de stadslandbouw – de bouw van je huis krijgt voorrang. „Maar dan tikt het waterschap de gemeente op de vingers en raken de juristen bij de gemeente in paniek, want die willen het doen zoals ze gewend zijn, en moet er opeens riolering komen. En dan lijkt het achteraf alsof wíj gekke henkies zijn. Terwijl, wij zijn gewoon experimentele dingen aan het doen, zoals de bedoeling was.”

En zo, zegt hij, lijkt de klassieke bureaucratie het toch weer te winnen. „Men gunt elkaar nu geen ruimte meer omdat partijen bang zijn de verantwoordelijkheid, en dus eventuele schadeclaims, te dragen. En dus houden overheden zich krampachtig vast aan de regels.”

Het is lastig daar wat aan te doen, zegt Abspoel. Helemaal in Oosterwold, dat eigenwijze types aantrekt. Iedereen heeft een eigen idee over hoe te wonen. Dus een bewonersvertegenwoordiging, die opkomt voor de belangen van de hele wijk, die heb je niet zomaar opgetuigd.

Filosoof en muzikant Marien Abspoel staat op zijn groene dak in Oosterwold en kijkt uit over een zelf aangeplant voedselbos – het Paradijsvogelbosje. Foto Diewertje Bravenboer



Een aantal bewoners heeft zich verenigd in Platform Oosterwold, dat eens in de maand aanschuift bij de gemeente. Ook Abspoel hoorde daar tot voor kort bij, maar hij is eruit gezet door de andere bewoners omdat hij, tegen de wens van de gemeente in, berichten naar buiten bracht die vertrouwelijk zouden zijn. „Er wordt gezegd: er is inspraak, maar zonder inspraak worden besluiten genomen. Dat wilde ik aankaarten. Overigens waren het geen vertrouwelijke stukken, bleek later.” Tjalf Bloem, een van de bewoners die hem eruit heeft gezet: „Wij wilden de band met de gemeente goed houden, in overleg blijven. Marien staat er anders in. En dat mag hè, hij is idealistisch, hij doet het op zíjn manier. We zijn nog altijd vrienden.”

De vertegenwoordiging van de wijk was één van de punten op een recente gemeenteraadsvergadering over Oosterwold. Meerdere inwoners spraken er hun zorgen uit. Over schuttingen, riolen, en vooral: over de invloed van de gemeente.

Adri Duivesteijn heeft „met plezier” gekeken. Hij zag er bewoners die ‘zijn’ concept verdedigden, „bewoners die opkwamen voor de principes van Oosterwold, zoals betaalbare woningen”. Precies wat hij hoopte. En ja, al die problemen, van weg tot riool, die horen erbij. „Natúúrlijk! Dat is niet anders. Dat is organische ontwikkeling. Je moet met elkaar tot een community komen.”

Als hij zijn wijk weer eens bezoekt, vindt hij die nu al „spectaculair”. „Al die verschillende huizen, boomgaarden. Alles is anders.” En ja, er zijn altijd „oerkrachten” die de vernieuwing tegenwerken. Overheden willen nu eenmaal graag ordenen, „dat is een gangbaar principe”. Hij hoopt dat de bewoners zich nóg beter weten te verenigen, om het concept te behouden.

Sjoerd Buurman, een van de beheerders van de Facebookgroep van Oosterwold, zou graag hebben dat ook iemand van de gemeente daar lid van mag worden, om mee te kijken naar de discussies. „Dat zou de onderlinge afstemming alleen maar verbeteren”. Maar de bewoners „bitchen” daar zoveel over de gemeenschappelijke vijand, dat ze dat niet zien zitten. „Terwijl: we proberen het hier toch samen te doen?”

Beeld Dieuwertje Bravenboer.