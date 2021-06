Humberto Tan blijft met afstand de hartelijkste talkshowhost van Nederland

Drie jaar geleden werd Humberto Tan op de keien gezet wegens het snelle inzakken van zijn RTL Late Night, nu is Humberto even de enige algemene talkshow van Nederland. De NPO praat al bijna twee weken alleen over voetbal, wat misschien geen ramp is. Voordat Op1 met EK-pauze ging, leek een fusie met Artis op komst. In een week tijd was de kat van presentator Welmoed Sijtsma te gast geweest, tientallen (zwijgende) oesters en een alpaca die eerst weigerde de uitslag van Nederland-Oekraïne te voorspellen en het uiteindelijk fout had.

Dinsdagavond kreeg de herrezen Tan nieuws over zijn baas op zijn bord: de fusie tussen RTL en Talpa, die om 8 uur in het Journaal van de concurrerende NOS trouwens met drie zinnen werd afgedaan. Humberto zag er ook geen groot onderwerp in en besprak het met de mensen die toch al aan tafel zaten. De als wijnfanaat uitgenodigde RTL-nieuwslezer Antoin Peeters leek een communicatiemedewerker in het diepst van zijn gedachten. Hij stak een uiterst blijmoedig babbeltje af over content, markten en kansen.

Groothandelaar in gezelligheid

Wouter de Winther (De Telegraaf) vestigde de aandacht op de verliezer: de grote plannen van zenderbaas John de Mol waren weer mislukt. De Winther voorspelde later trouwens nog even de uitkomst van de kabinetsformatie. Volgens hem was de kans op VVD-D66-CDA-CU „aanmerkelijk vergroot”. (Hij is geen alpaca, dus wie weet.)

Humberto Tan is ook in 2021 groothandelaar in gezelligheid. Hij blijft met afstand de hartelijkste talkshowhost van Nederland, zoals bleek in een lief gesprek met presentator Harm Edens. Verder was er reclame voor waar uit de eigen RTL winkel (Videoland-serie The Bachelor) en een langdurige ode van boswachter Arjan Postma aan een sumoworstelaar met de bijnaam ‘de ballerina’. Heleen van Royen bekende dat ze eens per kwartier de koers van haar bitcoins controleert.

Ook maandagavond had Tan het ouderwets naar zijn zin. Hoofdgast was Eurocommissaris Frans Timmermans. De PvdA’er was aangeschoven in zomeravondstand, maar werd door Tan effectief bij de les gehouden. Nadat weervrouw Amara Onwuka de kijker had bijgepraat over knakkende bomen (de beuk heeft het zwaar in de droogte), kwam het gesprek op het onderwerp waar Timmermans voor was gekomen: klimaatpolitiek. Het werd geen gesprek van Nieuwsuurgewicht, maar Tan richtte zich vriendelijk-professioneel op de minder gezellige onderdelen van het klimaatbeleid. Timmermans beloofde dat de regels voor biomassa beter en strenger zouden worden. Slim stelde hij dat er niet emotioneel gedaan moest worden over kernenergie, waarmee hij bedoelde dat het duur en niet duurzaam is.

Absoluut geen PVV-stemmer

Timmermans kreeg het nog even aan de stok met Jack van Gelder, die uitbarstte in een tirade over de weigering van de middenpartijen om over kabinetsvorming te onderhandelen met de PVV. Hij was zelf „absoluut geen PVV-stemmer”, wat de vraag opwierp met hoeveel passie hij een partij zou verdedigen waar hij wel op stemt. Timmermans vond het uitsluiten van partijen die mensen uitsluiten „een eerlijk verhaal”. Bovendien hadden CDA en VVD het al een keer met de PVV geprobeerd, zei hij. Van Gelder pleitte voor een „reclassering” voor politieke partijen. (Die is er natuurlijk, zij het voor Mark Rutte en niet voor de PVV.)

Een derde deel actualiteit, twee derde deel ontspanning – dat is globaal het mengsel waarmee Humberto de RTL-kijker door de zomer wil leiden. Alle ruimte dus voor het donderdag terugkerende Op1 om een praatprogramma te maken met een hoger soortelijk gewicht. Helaas heb ik geen alpaca, dus ik durf niet te voorspellen of dat gaat gebeuren.