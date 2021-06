Hopelijk ooit – of nooit

Oud-correspondent in Frankrijk Stefan de Vries zei het bij talkshow Humberto terloops, waardoor je moest terugspoelen om het goed te horen. „Op 1 juli gaat [in Frankrijk] alles open, en dan hebben we, als het goed is, inshallah, het groene Europese paspoort, dan kunnen we overal naartoe.”

Het uit drie Arabische woorden bestaande in sha Allah betekent ‘als God het wil’. De Vries gebruikte inshallah zoals vrome Arabisch sprekende gelovigen het woord ontelbare keren per dag prevelen: als uiting van hoop. Het Spaanse ojalá, dat ‘hopelijk’ betekent, is eveneens van inshallah afgeleid, een Moorse erfenis. En in Frankrijk, met een aanzienlijke Noord-Afrikaanse minderheid, bereiken Arabische woorden al enige tijd de spreektaal en behoort inshallah tot het gangbare vocabulaire.

Maar inshallah gaat niet louter over lotsberusting. Het woord wordt soms geassocieerd met het Spaanse mañana, mañana. Het werk kan morgen worden gedaan, inshallah; en anders overmorgen. Inshallah.

En zo is er nog het ironische gebruik van het woord, zoals presidentskandidaat Biden dat inzette tijdens een verkiezingsdebat met Trump. Toen Trump op de vraag wanneer hij zijn belastingaangifte zou vrijgeven maar geen concreet antwoord gaf, voerde Biden de druk op: „When? Inshallah?” Implicerend: nooit.

Zoals moslimouders vakkundig alle kinderwensen parkeren. Die felbegeerde spelcomputer krijg je heus nog wel – inshallah.