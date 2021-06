Honderden archeologische voorwerpen gevonden bij Belgische verzamelaar

De Italiaanse politie heeft bijna 800 illegaal opgegraven archeologische voorwerpen uit de zesde tot derde eeuw voor Christus in beslag genomen. De voorwerpen, met een geschatte waarde van 11 miljoen euro, waren alle in handen van één verzamelaar uit Antwerpen. Met hulp van de Belgische politie zijn de voorwerpen teruggebracht naar Italië. Dat hebben diverse Belgische bronnen gemeld.

De artefacten zijn afkomstig van ongeautoriseerde opgravingen in Puglia, een regio in Zuid-Italië. De verzamelaar is opgespoord vanwege een zeldzame Daunische grafsteen gemaakt van kalksteen. Deze stèle werd uitgeleend voor tentoonstellingen in Parijs en Genève, samen met verschillende amforen en andere stukken aardewerk. In de bijbehorende catalogus stond dat de stèle eigendom was van „een rijke Belgische verzamelaar”.

Een fragment van de betreffende grafsteen behoort tot de collectie van het archeologisch museum van Trinitapoli, een stadje in Zuid-Italië. De Italiaanse politie, die al in 2017 begon met haar onderzoek, constateerde dat de delen bij elkaar hoorden en kon zo de Antwerpse verzamelaar opsporen.

Uitzonderlijk zeldzaam

Volgens een verklaring van de Italiaanse politie verantwoordelijk voor cultureel erfgoed gaat het om stukken van „uitzonderlijke zeldzaamheid en onschatbare waarde”. Toen het huis van de Belgische verzamelaar werd doorzocht, werd de verzameling gevonden. De politie spreekt van een „ware archeologische schat”, bestaande uit honderden Apulische figuratieve keramische vondsten en andere Dauniaanse stèles, allemaal illegaal vanuit Italië geëxporteerd. Eurojust, het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken, hielp bij het tot stand brengen van samenwerking tussen de Italiaanse en Belgische autoriteiten.