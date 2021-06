Hoe de wielerploeg van Rabobank ondanks alle doping profiteerde van sponsoring

Oranje-blauw is ingeruild voor geel-zwart. Wat Jumbo-Visma nu betekent voor het nationale wielrennen, betekende Rabobank tussen 1995 en 2012 voor het aanvankelijk kwakkelende Nederlandse cyclisme. Een grote sponsor die de prof-, amateur-, jeugd- en breedtesport 25 jaar geleden een enorme duw in de rug gaf. Naar schatting 350 miljoen euro spendeerde de bank in zeventien jaar. De naamsbekendheid woog zwaarder dan het afbreukrisico, lees: een grootschalige dopingaffaire.

De Raboploeg heet het boek dat freelance journalist Maarten Kolsloot deze week, vlak voor de start van de Tour de France, laat uitgeven. De auteur is een groot wielerfan, schrijft hij in zijn voorwoord. Hij is bovenal een ijverige interviewer – zo’n 270 gesprekken voerde hij met bijna alle insiders van weleer. Zelfs manager Jan Raas, mede-initiator van het Rabo Wielerplan en in 2003 met vele tonnen zwijggeld aan de kant gezet, komt uitgebreid aan het woord. „Ik ben einde verhaal”, zegt de Zeeuw die al bijna twintig jaar geen interviews geeft.

Rode draad in het lijvige boek is doping, hoe kan het ook anders. Combines leveren leuke anekdotes op, maar die passages beklijven niet. Verrassender en dramatischer zijn de eetstoornissen waaronder veel jonge talenten uit de opleidingsploeg hebben geleden – en waarvan sommigen nog altijd de naweeën ondervinden. Hoe magerder hoe beter, was het devies. Elke kilo extra moet je mee omhoog zeulen. Anorexia en langdurige depressies waren het gevolg.

Deze keerzijde van de wielersport was bekend – meervoudig olympisch- en wereldkampioene Leontien van Moorsel kan erover meepraten – maar dat de jonge Raborenners structureel te weinig bouwstoffen tot zich namen, in tegenstelling tot de Raboprofs, is onthutsend om te lezen. Helaas worden de verantwoordelijke jeugdcoaches in het boek niet of nauwelijks geconfronteerd met deze wanpraktijken.

De spuit erin

Nee, dan doping. Hoe is het mogelijk dat de grote bazen bij Rabobank pas de stekker eruit trokken na de publicatie van het USADA-rapport in 2012. Daarin wordt behalve zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong onder anderen de Belgische ploegarts Geert Leinders ontmaskerd – en voor het leven geschorst. De man die eerder in het boek zegt: „De renners trekken al wit weg als ze een naald zien.”

Dokter Leinders voorzag de Raboprofs meer dan tien jaar lang van medische adviezen – of hij zette zelf de spuit erin. In 1999 mocht hij niet mee naar de Ronde van Frankrijk, als collectieve straf voor de Tour Dopage in 1998. Een huisarts begeleidde toen de Raborenners. Toeval of niet, Michael Boogerd reed net als zijn ploeggenoten voor spek en bonen mee. „Ik heb Leinders als praatpaal erg gemist”, zei Boogerd zonder blikken of blozen bij de finish op de Champs-Élysées tegen NRC. De daaropvolgende jaren ging het met Leinders aan zijn zijde weer stukken beter. Tot ook Boogerd ‘de grote leugen’ niet langer kon verbergen.

Michael Boogerd in de Tour van 2000, op weg naar de Mont Ventoux. Foto John Pierce/ANP

Eiwithormoon epo, pas later traceerbaar en toen meteen verboden, was bon ton in de jaren 90. Dat de Rabodirectie van niets zei te weten is ongeloofwaardig, of was op zijn minst erg naïef. „Epo is de dood voor de wielersport”, waarschuwde Raas, die zich als alle managers en ploegleiders vervolgens verschool achter de ploegarts. „Ik wist niet wat Leinders precies deed. Dat was vertrouwelijk tussen de dokter en de renners.”

Als Raas door de Raboleiding werd gevraagd te hengelen naar buitenlandse toppers als Armstrong en de Zwitser Alex Zülle – van wie hij wist dat ze verdacht waren – vertelde hij niet de waarheid. „Dat soort dingen moest ik met een omweggetje zeggen. Ik kon natuurlijk niet zeggen: zij willen doping.”

En zo hield iedereen zich van de domme, terwijl het epogebruik een grote vlucht nam. Met rode koontjes liepen de hoge Raboheren elke zomer in het Village Départ, rondgeleid door oud-renner en toenmalig NRC-columnist Peter Winnen, die achter hun rug om zijn lachen niet kon inhouden. Winnen wist wel beter: de tweevoudig winnaar op Alpe d’Huez weigerde aan het eind van zijn loopbaan epo te gebruiken en werd bergop door sprinters op achterstand gereden.

Het motto van de bank was: elke renner die op doping betrapt is, wordt op staande voet ontslagen. Waren ze op het hoofdkantoor in Utrecht dan niet bang voor negatieve publiciteit? „Dat risico vonden we niet zo groot dat het opwoog tegen de aandacht die we via wielrennen konden krijgen”, zegt een insider.

Ontmaskering Rasmussen

Dit is het beeld van alle grote wielersponsors in die periode. De publiciteit was overwegend positief. Het publiek (lees: de Rabobankbezoeker) haakte pas af als sprake was van megafraude. De ontmaskering van de Deense geletruidrager Michael Rasmussen – die in 2007 op weg was Rabo’s grote droom te verwezenlijken maar een paar dagen voor de finish van de Tour in Parijs door de ploegleiding werd weggestuurd wegens leugens over zijn where-abouts – leidde tot ontgoocheling, niet tot einde sponsoring. Raas, dan al vier jaar op non-actief, had nog zo gewaarschuwd: „Die Rasmussen is niet te vertrouwen.”

Nee, dan smeekte hij liever oogappel Edwig Van Hooydonck zijn pensioen uit te stellen en in 1996 in het nieuwe Raboshirt te rijden. De Belgische topper weigerde epo te gebruiken, en werd net als Winnen een paar jaar daarvoor uit het wiel gereden door de B-garnituur die wel uit de pot snoepte.

De gefrustreerde Van Hooydonck stopte alsnog halverwege het seizoen en moest bij de bekendmaking van de sponsor op zijn lippen bijten. „Als de vragen over doping zouden gaan, moesten we er zoveel mogelijk omheen fietsen”, zegt hij in het boek.

Rabobanktopman Herman Wijffels erkent dat hij niet geslaagd is in zijn missie – zonder doping koersen winnen – maar waarom is hij in een sport gestapt die doordrenkt was van verboden middelen? Als vriendendienst aan collega-Zeeuw Jan Raas met wie hij kon lezen en schrijven? Nee, hij was jaloers op concurrent ABN Amro, dat goede sier maakte als shirtsponsor van Ajax.

Mooier kon het toch niet: de oude boerenleenbank die de sport van boerenzoons (het cliché) omarmde. En verwijzend naar de doping in de van oorsprong katholieke wielersport, zegt Wijffels met een glimlach tegen de auteur: „De wijwaterkwast is eroverheen gegaan.”