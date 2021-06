Het vertrouwen in het nieuws is hoog in Nederland, maar daalt onder jongeren

Het vertrouwen in de Nederlandse media blijft onveranderd hoog, behalve onder jongeren. Dat blijkt uit het jaarlijkse Digital News Report van het Commissariaat voor de Media. Samen met het internationale Reuters Institute for the Study of Journalism vroeg het Commissariaat begin dit jaar ruim 2.000 mensen naar hun nieuwsgebruik.

Onder jongeren tot 24 jaar zegt 40 procent het nieuws te vertrouwen, een daling van 16 procentpunt ten opzichte van 2018. Het nieuws dat de ondervraagden zelf volgen wordt door 52 procent van de jongeren vertrouwd, een daling van 15 procentpunt ten opzichte van vier jaar geleden. Het toenemend wantrouwen onder jongeren „baart ons zorgen”, zei onderzoeker Irene Costera Meijer woensdag in een toelichting op het rapport. Onder andere leeftijdsgroepen bleef het vertrouwen nagenoeg gelijk.

Jongeren gebruiken internet en sociale media veel vaker als bron van nieuws dan de oudere doelgroepen. Juist sociale media worden - in alle leeftijdsgroepen - als onbetrouwbaar ervaren. In 2021 gebruiken 9 op de 10 jongeren sociale media voor nieuws, tegenover minder dan de helft in de oudste doelgroep. Twee derde van de jongste doelgroep noemt online nieuws en sociale media als voornaamste bron van nieuws. In de oudste groep is dat maar ruim 20 procent. Als het om gebruik van televisienieuws en print als voornaamste nieuwsmedia gaat, zijn de verhoudingen juist andersom.

Gezond wantrouwen

Volgens het rapport loopt de ‘basishouding’ waarmee jongeren en ouderen het nieuws tegemoet treden sterk uiteen. Vertrouwen vormt de basishouding van ouderen, en de meeste ondervraagden uit deze groep gaan pas twijfelen aan de betrouwbaarheid van nieuws als hun vertrouwen wordt geschaad door persoonlijke ervaringen of als zij merken dat journalistiek niet aan de eigen kwaliteitseisen voldoet. De meeste jongeren twijfelen per definitie aan het nieuws. Deze twijfel of ‘gezond wantrouwen’ vormen de basishouding waarmee jongeren het nieuws tegemoet treden, aldus het Commissariaat. „Deze groep is opgegroeid met sociale media en ook met een bepaalde mediawijsheid. Namelijk: wees kritisch op alles wat je online tegenkomt en twijfel totdat het tegendeel blijkt”, verklaart Costera Meijer.

Jongeren zijn daarnaast veel eerder bereid te betalen voor online nieuws, dan de oudere doelgroepen. Meer dan de helft van de ondervraagden tot 24 jaar geeft aan het afgelopen jaar voor online nieuws te hebben betaald of vrij en zeer waarschijnlijk in de toekomst voor online nieuws te willen betalen. Deze groep ‘potentiële betalers’ loopt terug tot 13 procent in de oudste doelgroep. Naarmate jongeren ouder worden, zal het aantal digitale abonnementen verder toenemen, voorspelt het Commissariaat.

Misleidende informatie over corona

Het vertrouwen in nieuws is in Nederland al jaren een van de hoogste van de ruim 40 onderzochte landen. In Finland is het vertrouwen het hoogst. 65 procent vertrouwt het merendeel van het nieuws. In Nederland ligt dat percentage op 59 procent. Britten en Amerikanen vertrouwen het merendeel van het nieuws het minst - respectievelijk 36 en 29 procent.

Naast het grote vertrouwen in nieuws nemen de zorgen over wat echt of nep op internet is aanzienlijk toe in 2021. Hier is volgens het rapport een duidelijk effect van de pandemie te zien. 40 procent van de respondenten geeft aan dat ze afgelopen week foutieve of misleidende informatie over het coronavirus tegen zijn gekomen. Geen ander onderwerp haalt meer dan 22 procent.

Het nieuwsgebruik is de laatste vier jaar nauwelijks veranderd in Nederland. Sinds 2017 raadpleegt 96 procent van de Nederlanders ten minste één keer week het nieuws. In 2021 is dit aandeel 97 procent. Wel ziet het Commissariaat in de coronaperiode een duidelijke stijging van personen die heel vaak nieuws raadplegen op één dag (6 keer of vaker op een dag) - van 16 procent in 2020 naar 22 procent in 2021.