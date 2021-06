Flinke discussies in eerste termijn formatiedebat

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat positief tegenover het voorstel van informateur Mariëtte Hamer om de leiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, de komende weken een eerste aanzet tot een regeerakkoord te laten schrijven. Dat bleek woensdag in de eerste termijn van een Kamerdebat over de formatie.

Rutte diende een motie in waarmee hij en Kaag aan het werk kunnen – later vandaag wordt naar verwachting over die motie gestemd. Rutte zei in het debat dat hij niet wil dat GroenLinks en de PvdA allebei in een vierde kabinet-Rutte gaan zitten. De linkse partijen willen alleen mét elkaar aan een kabinet deelnemen. Volgens Rutte is dat getalsmatig niet nodig, met één van tweeën kan al een meerderheidskabinet met de VVD, D66 en het CDA gevormd worden. „We vinden het ook niet passen in de nieuwe bestuurscultuur. Als zo’n beetje het hele politieke midden zichzelf terugvindt in een coalitie, dan is dat niet goed voor het politieke debat ín het midden.” Debat moet volgens Rutte tussen de middenpartijen gevoerd worden, niet tussen het midden en de partijen aan de flanken.

Sigrid Kaag herhaalde dat zij juist wel een voorkeur heeft voor „een zo progressief mogelijke” coalitie, dus met de linkse partijen erbij. Maar, zei ze, „wij zijn niet de grootste partij”.

Jesse Klaver (Groenlinks), Lilianne Ploumen (Pvda), Farid Azarkan (DENK) en Sigrid Kaag (D66) tijdens het formatiedebat.

Foto Bart Maat/ANP Informateur Mariëtte Hamer tijdens het debat in de Tweede Kamer over haar eindverslag.

Foto Bart Maat/ANP Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer.

Foto Bart Maat/ANP

Verhitte discussies Wilders

De felste kritiek kwam van PVV-leider Geert Wilders, die Rutte verweet „een trekpop” van Kaag te zijn. Volgens hem hebben de deelnemende partijen na de verkiezingen zitten „beppen en kletsen in de achterkamertjes”. Hij liet weten fel gekant te zijn tegen een coalitie met twee linkse partijen. Eerder in het debat werd Wilders berispt door Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, toen hij GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht „een moslimextremist” noemde vanwege haar eerdere betrokkenheid bij de organisatie Fremyso. Met CDA-leider Wopke Hoekstra kwam het tot een verhitte discussie over PVV-Kamerlid Dion Graus.

Rutte zei dat hij de PVV uitsluit voor kabinetsdeelname om het islamstandpunt van de partij.

