Extreme droogte in Californië

De Amerikaanse staat Californië kampt momenteel met extreme droogte. Door een combinatie van weinig regenval en hittegolven is in zo goed als de hele westkust van de VS een tekort aan water ontstaan. De droogte verhoogt ook het risico op bosbranden, iets waar Californië vorig jaar al veel last van had. Ook het drinkwater in de regio komt in gevaar: de Hoover Dam, het grootste waterreservoir in de VS, bereikte eerder deze maand het laagste waterpeil in zijn geschiedenis.