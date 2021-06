Europese Commissie neemt juridische stap tegen Hongarije om ‘antihomowet’

Onder grote publieke druk zet de Europese Commissie een eerste juridische stap tegen de ‘antihomowet’ die het Hongaarse parlement vorige week aannam. Tijdens een persconferentie woensdag noemde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de nieuwe wet „een schande” en liet ze weten opdracht te hebben gegeven een brief met „juridische bezwaren” aan Boedapest te sturen, nog voor de wet officieel van kracht wordt.

De afgelopen week werd in verschillende EU-landen met afschuw gereageerd op de nieuwe Hongaarse wet, die ‘lhbti-propaganda’ voor kinderen onder de 18 jaar verbiedt. Premier Mark Rutte (VVD) noemde de wet maandag eerder „verschrikkelijk” en „onacceptabel”. Mede op initiatief van Nederland schaarden 14 EU-landen zich dinsdag achter een felle verklaring waarin ze de nieuwe wet veroordelen en de Commissie oproepen concrete actie te ondernemen. Twee andere EU-landen, Oostenrijk en Griekenland, sloten zich daar woensdag nog bij aan.

Hoewel verschillende leden van de Europese Commissie, onder wie Von der Leyen en Frans Timmermans (Klimaat) zich afgelopen week wel op persoonlijke titel tegen de Hongaarse stap uitspraken, verklaarde Brussel officieel zich eerst over de wet te moeten buigen. Nu laat Von der Leyen alsnog weten een eerste juridische stap te zetten. „Deze wet discrimineert overduidelijk en druist in tegen al onze Europese waarden: menselijke waardigheid, gelijkheid en fundamentele rechten”, aldus Von der Leyen. „Ik zal alle macht van de Commissie gebruiken om te zorgen dat de rechten van iedereen gegarandeerd worden, wie je ook bent of wilt zijn.”

Dat de Commissievoorzitter zich zo fel over een nationale wet uitspreekt is erg ongebruikelijk en toont hoezeer de druk de afgelopen dagen toenam op Brussel om met een reactie te komen. De Commissie krijgt regelmatig de kritiek te afwachtend en aarzelend te reageren bij rechtsstaatschendingen.

Maar of en hoe het nu tot een daadwerkelijke juridische procedure zal komen, blijft onduidelijk. Onderwijs valt niet onder de bevoegdheden van de Commissie en of het lukt de wetgeving op andere gronden aan te pakken is nog afwachten.

Von der Leyen ging tijdens haar persconferentie niet in op de vraag of het korten van EU-fondsen ook tot de mogelijkheden behoort. Sinds begin dit jaar kan de Commissie EU-gelden weliswaar koppelen aan respect voor de rechtsstaat, maar een sanctie kan alleen worden opgelegd als op een of andere manier kan worden aangetoond dat de financiële belangen van de EU gevaar lopen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat ook deze nieuwe wet onder dat mechanisme kan worden aangepakt.

