Eric de Vroedt: ‘Op toneel kan ik wél gesprekken met mijn moeder voeren’

Een prachtige scène in de theatervoorstelling De eeuw van mijn moeder: hoofdpersonage Winnie ontmoet haar vader, een jazzmuzikant uit Nederlands-Indië die stierf in een jappenkamp toen zij drie jaar oud was. Hij speelt voor haar op zijn trompet, draait zich naar haar toe, een moment van ingehouden hunkering: even is Winnie weer kind, en niet meer die vrouw van bijna tachtig, die weet dat ze binnen enkele maanden doodgaat.

„Die scène raakt me steeds weer diep”, zegt regisseur Eric de Vroedt (1972). Hij baseerde De eeuw van mijn moeder op het leven van zijn vorig jaar overleden moeder, die geen herinneringen aan haar eigen vader had. Daarom wilde hij haar postuum die herinnering geven. „Ik weet zeker dat ze dat als een groot cadeau had gezien.”

Met zijn tiendelige theaterproject Mightysociety (2004-2012) zette De Vroedt zich op de kaart als schrijver en regisseur van maatschappelijk geëngageerd theater. Sinds 2018 is hij artistiek leider van Het Nationale Theater in Den Haag, een van de grootste theatergezelschappen van Nederland, waar hij onder andere de succesvolle marathonvoorstelling The Nation (2017) maakte, over de gepolariseerde samenleving tegen de achtergrond van de Haagse Schilderswijk.

Familiegeschiedenis

Nu onderzoekt hij aan de hand van het levensverhaal van zijn Indische moeder, die op achtjarige leeftijd met de boot naar Nederland kwam, hoe het koloniale verleden binnen een familie doorwerkt. Zijn moeder wordt in de voorstelling gespeeld door Esther Scheldwacht (1968), die ook Indische wortels heeft.

Het plan om een voorstelling te maken waarin zijn moeder centraal staat, had De Vroedt al voordat er drie jaar geleden kanker bij haar werd geconstateerd. Scheldwacht: „Aanvankelijk hoopte ik vooral dat ze de voorstelling nog zou halen. Maar nu denk ik: dit stuk was er nooit geweest als ze nog geleefd had, omdat Eric daarna in enorme vrijheid heeft kunnen werken.”

Dit bevestigt De Vroedt: „Na haar dood had ik toegang tot onze familiegeschiedenis. Ze heeft honderden brieven geschreven en altijd kopietjes bewaard. Maar via die brieven ben ik ook verder gaan zoeken. Mijn opa is in een jappenkamp overleden, maar wij wisten verder niets van hem. Dat waren verhalen die mijn moeder zelf niet kende en waar zij ook niet naar zocht. Via via stuitte ik op een boek dat zijn transport van Java naar Flores uitgebreid beschrijft: hij zat op een boot waar verschrikkelijke difterie uitbrak. Aangekomen op Flores moesten de Indische krijgsgevangen hun eigen kamp nog opbouwen. Daar is mijn opa omgekomen en vervolgens in een massagraf verbrand. Ik weet zeker dat ik dat verhaal nooit gezocht zou hebben als mijn moeder nog geleefd had. Het is háár vader: wie ben ik om me daar toegang tot te verschaffen?”

De eeuw van mijn moeder is voor hem een zeer persoonlijke voorstelling, waarin de ziekte van zijn moeder en de impact daarvan op hemzelf en zijn familie een grote rol heeft gekregen. Het is niet voor het eerst dat De Vroedt zijn eigen familieleden als personages op toneel opvoert. In het tiende deel van Mightysociety deed hij dat ook: destijds was zijn vader net overleden. Het maken van een theatervoorstelling is voor hem „een alibi” om zich ergens mee bezig te houden, verklaart hij. „Zoals ik Mightysociety6 maakte als excuus om me te verdiepen in de situatie in Afghanistan, had ik nu sterk het gevoel dat ik nog geen vat had op mijn moeder en onze familiegeschiedenis. Ik voelde de behoefte om daarmee te worstelen.”

Maar ook voor Scheldwacht voelt de voorstelling heel persoonlijk. „Ik vind het prettig dat ik het met geleende woorden mag doen, maar ik gebruik mijn eigen familiegeschiedenis absoluut. Mijn ouders kwamen ook als kind uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland. Hoe er bij ons thuis werd omgegaan met emoties herken ik heel erg: alles met een omweg, of verhuld achter een lach. Dat is echt iets Indisch.”

Ik vind het heerlijk om tekeer te gaan op het podium, want in het echte leven durf ik het niet Esther Scheldwacht

De Vroedt: „Ik heb me heel lang afgevraagd: wat is nu typisch Indisch en kun je dat überhaupt wel zeggen? Toch zijn er gewoon dingen die zo werken. Als ik tijdens een repetitie tegen Esther zeg ‘dat moet ietsje Indischer’, dan gebeurt er gelijk iets. Ze staat meteen iets meer gebogen, gaat sneller praten.”

Aanpassingsvermogen

In zijn jeugd in Capelle aan den IJssel is De Vroedt naar eigen zeggen „super Nederlands” opgevoed, met een „grote afstand tot het Indisch zijn”. Ook dat is ontzettend Indisch, volgens Scheldwacht. „We zijn heel trots op ons aanpassingsvermogen.” De Vroedt: „Indisch zijn is lang gedefinieerd aan de hand van allerlei cultuuruitingen: het eten, lachen, de reünies, de grote families. Het werd vooral weggehouden van het pijnlijke en het historische. Pas in de laatste tien jaar is dat veranderd en zijn we ons veel meer bezig gaan houden met de maatschappelijke verhoudingen in de kolonie en de historische implicaties daarvan.”

De Vroedt wilde laten zien hoe zijn moeder door de decennia heen werd beïnvloed door grote maatschappelijke bewegingen: migratie, oorlog, feminisme, economische crises. „Al die dingen beuken in op een mensenleven en zo’n vrouw gaat maar door.” Door deze voorstelling te maken is hij zijn moeder beter gaan begrijpen. „Ik ben jaren in therapie geweest en heb toen puur psychologisch naar mijn moeder gekeken. Ze was een dominante vrouw die heel veel praat en aan wie ik me dus voortdurend aanpaste. Maar nu zie ik haar pas in het licht van de historie: natuurlijk word je zo als je uit de kolonie komt waar je een ondergeschikte positie had, als je tijdens de Bersiap door jongens met speren werd bedreigd, en vervolgens moet vluchten naar een ander land. Natuurlijk knip je dan iets van je eigen gevoelens door.”

Hij kende zijn moeder altijd als iemand die veel afstand bewaarde tot haar emoties. „Ze kon niet op een normale manier liefde geven, via knuffels of lieve woorden. We hadden het nooit over persoonlijke dingen, het ging altijd over mijn werk. Daar was ze heel trouw in: ze ging naar al mijn voorstellingen en nam iedereen mee. Ik heb dat altijd gezien als nogal opdringerig, soms zelfs opportunistisch – je doet dit eigenlijk voor jezelf – maar nu realiseer ik me pas dat dit haar manier van liefde geven was. Dat was de enige manier waarop zij dat kon. En ik vind het zo jammer dat ik dat tijdens haar leven nooit op die manier ervaren heb.”

Scheldwacht: „Ik heb in het spelen ook sterk de behoefte om Erics moeder te verdedigen. Kinderen kunnen ook meedogenloos zijn tegenover hun ouders, als moeder kun je het gewoon niet altijd goed doen.”

Kritiek op zichzelf

Gevoelige familiekwesties rondom het overlijden van zijn moeder gaat hij in de voorstelling niet uit de weg. In de slotscène leidt dat tot een felle botsing tussen Ramses – het alterego van De Vroedt – en zijn zwager Norman. Ramses neemt het hem kwalijk dat zijn zwager hem weghoudt bij zijn moeder en alle zorg naar zich toetrekt. Dat was wel even spannend toen zijn échte zwager vorige week in de zaal zat. „Ik hoopte dat hij het goed opvatte, en zich niet voor lul gezet voelde.” Hij benadrukt dat hij in die scène vooral kritiek op zichzelf heeft. „Ik denk dat Norman de discussie met Ramses eigenlijk wint. Hij toont betrokkenheid en biedt praktische hulp, terwijl Ramses de onbeholpen kunstenaar is die wel heel veel voelt, maar ondertussen weinig doet.”

Dit is precies hoe hij de laatste maanden van zijn moeders leven heeft ervaren. „Ik voelde me mentaal heel betrokken bij haar overlijden, maar ik heb eigenlijk amper iets gedaan. Mijn moeder hield haar eigen kinderen ook op afstand. Ik denk dat de band met mijn zwager voor haar gemakkelijker was, vriendschappelijker. Zelf hield ik die afstand ook in stand. Want het was ook wel lekker om naar mijn zwager te luisteren. Bij zo’n sterfproces komen natuurlijk veel emoties kijken, en als hij mij dan, in opdracht van haar, appte dat ik niet langs mocht komen, hoefde ik die emoties ook niet aan te gaan.”

Op de toneelvloer laat De Vroedt het personage Ramses gesprekken met zijn moeder voeren, die hij in het echte leven nooit met haar gevoerd zou hebben. „Dat had ik gênant gevonden, ongepast, het was vreselijk ingewikkeld geweest. Maar op toneel kan ik het wel. En ik weet zeker dat zo’n gesprek ook helemaal klopt, ik weet precies op welk moment we boos of verdrietig waren geworden. Dus voor mij voelt zo’n gesprek heel waar. Nu mag ze eindelijk alles uitschreeuwen, eindelijk zeggen wat ze echt voelt.”

Scheldwacht: „Ik ben wel blij voor haar dat ze dat niet zelf heeft hoeven doen, maar dat ik het nu voor haar kan doen. Zelf misbruik ik het overigens ook: ik vind het heerlijk om zo tekeer te gaan op het podium, want in het echte leven durf ik het ook niet.”

Of ze eigenschappen van Eric herkent als ze Winnie speelt? „Eric is ook zo ontzettend aanwezig. Hij heeft een ongelofelijke energie, net als zij. Ik denk eigenlijk dat hij enorm op zijn moeder lijkt.”

De Vroedt: „Ik vrees het ook. Mijn moeders tragiek was dat ze zo gretig was. Ze had interesse in alles, maar door haar gebrek aan opleiding en werkervaring, kreeg het nooit richting.”

Scheldwacht: „Ik geloof erin dat het per generatie beter wordt. Jij hebt haar gretigheid misschien als een last of een druk ervaren, maar zij heeft dat wel aan jou doorgegeven. En daardoor heb jij kunnen doen wat zij misschien ergens zelf had willen doen.”

De eeuw van mijn moeder van Het Nationale Theater gaat op 2 juli in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en is daar tot en met 11 juli te zien. Op 6, 13 en 20 augustus wordt de voorstelling op televisie uitgezonden door NPO2. Een tournee volgt in 2022. Inl: www.hnt.nl