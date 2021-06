De dertigjarige De Jong stond bij wedstrijden van het Nederlands elftal eerder dit jaar nog vaak in de basis, maar moest in de drie groepsduels genoegen nemen met een plek op de bank. Wel viel hij in de wedstrijden tegen Oekraïne en Oostenrijk kort voor tijd in. De Jong speelde het afgelopen seizoen voor Sevilla in Spanje, waar hij veelvuldig als invaller werd gebruikt. Hij kwam tot nog toe 38 keer uit voor Oranje, waarin hij acht keer scoorde. Cody Gakpo en Luuk de Jong tijdens de training van het Nederlands elftal. Foto Maurice van Steen/ANP

Aanvaller Luuk de Jong, die tot nog toe nog geen minuut speelde op het Europees kampioenschap, zal niet meer in actie komen tijdens het toernooi. De Jong raakte dinsdag tijdens een training van Oranje geblesseerd aan zijn knie in een duel met PSV-aanvaller Cody Gakpo. De selectie van Frank de Boer telt nu nog 24 spelers. Vlak voor het EK haakte Donny van de Beek af met een blessure.

De laatste dag in de groepsfase: wie treft Oranje in de achtste finale?

Nederland is in de ban van de achtste finale op het Europees kampioenschap voetbal. Rekenwonders en wiskundigen mengden zich de afgelopen dagen in het voetbaldebat om te berekenen wie aanstaande zondag de tegenstander van Oranje zal zijn in Boedapest. Met de laatste vier duels in de groepsfase op het programma, wordt vandaag definitief bekend wie het Nederlands elftal zal treffen. Wordt het Tsjechië of toch weer Portugal?

Volgens databedrijf Gracenote heeft Oranje inmiddels de meeste kans (67 procent) om Tsjechië te treffen in de volgende ronde. De Tsjechen verloren dinsdag met 1-0 van Engeland en eindigden daardoor als derde in groep D. Voor een duel met Tsjechië is Oranje geheel afhankelijk van de uitslagen in groep E, waar Zweden uitkomt tegen Polen en Spanje Slowakije treft. Als Zweden woensdag niet verliest van Polen en Spanje en Slowakije eindigt niet in een gelijkspel, dan speelt het Nederlands elftal in de volgende ronde tegen Tsjechië.

Wint Polen woensdag wel, dan is de kans groot dat Nederland tegenover Portugal (groep F) komt te staan in Boedapest. De Portugezen komen in het laatste groepsduel uit tegen wereldkampioen Frankrijk, en bij een nederlaag is Portugal hoe dan ook derde in groep F. Toch is er ook nog een kleine kans dat de Portugezen niet bij de beste nummers drie horen op dit EK. Dat gebeurt als wereldkampioen Frankrijk met vier doelpunten weet te winnen. Tegenstander dan van Oranje? Tsjechië.