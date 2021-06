Dubbele ambitie Duits Vertriebenen -museum

Twee zilveren sleutels aan een verweerd leren koord liggen tentoongesteld in een vitrine. Onderschrift: huissleutel uit Königsberg. De Duitse Paul Rohrmoser kocht in de jaren dertig daar, in het huidige Kaliningrad, een villa genaamd Ilse. In 1945 moeten hij en zijn gezin vluchten voor het oprukkende Rode Leger, uiteindelijk belandt het gezin in Göttingen.

De directeur van het ‘Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung’, dat deze woensdag zijn deuren opent, vertelt: „De sleutel heeft tot de dood van Rohrmoser aan diens muur in Göttingen gehangen, alsof hij altijd dacht nog eens terug te kunnen keren naar Villa Ilse. Een sleutel is symbolisch in het universele verhaal van vluchtelingen van overal ter wereld.”

Het nieuwe documentatiecentrum in Berlijn heeft een tweeledige ambitie. Het wil zowel een universeel verhaal over vluchten vertellen, als ook bijzondere nadruk leggen op het verhaal van de Duitse ‘Vertriebenen’. De verdrevenen, dat zijn Duitsers die in 1945, en kort daarop, huis en haard in Oost- en Midden-Europa gedwongen moesten verlaten om een nieuw bestaan op te bouwen in het naoorlogse Duitsland. In totaal 14 miljoen Duitssprekenden uit met name Sudetenland, Silezië, Oost-Pruisen en het Balticum moesten inpakken.

Omstreden in Duitsland

Het lot van deze ‘Vertriebenen’, hun slachtofferschap en hun belangen, zijn omstreden in Duitsland. Voor de 14 miljoen individuen was de gedwongen verhuizing weliswaar vaak traumatisch, maar, met blik op de historische context, is moeilijk vol te houden dat de ‘Duitsers’ hier de getroffenen waren. Het heeft dan ook decennia geduurd tot het huidige documentatiecentrum tot stand kwam; het plan bestaat sinds de jaren negentig. In 2005, in Angela Merkels eerste regeerakkoord, werd het beklonken, 16 jaar later is het verwezenlijkt. Maandag opende Merkel het centrum, zij noemde het een „nieuw hoofdstuk in onze herinneringspolitiek”.

Maar niet iedereen is te spreken over dit ‘nieuwe hoofdstuk’. Kamil Majchrzak, belangenbehartiger van Poolse slachtoffers in het Internationale Comité Buchenwald-Dora, zegt aan de telefoon: „De Duitse herinneringscultuur is niet op de goeie weg. De Duitsers worden nu tot slachtoffer van het nationaalsocialisme gemaakt, terwijl zij deel uitmaakten van de verdrijvingspolitiek tegen Polen, Joden, Sinti of Roma. Tegelijkertijd rekent men Duitse minderheden die door de nazi’s werden vervolgd, niet tot de ‘Vertriebenen’.”

Het centrum herbergt onder meer een bibliotheek, een spectaculair vormgegeven stilteruimte en twee verdiepingen met een vaste tentoonstelling.

Op de eerste verdieping gaat het over migratie in Europa in de twintigste eeuw. Onder de objecten in de vitrines is een bonnetje van een Syrische vluchteling, Bassem, voor zijn overtocht van Turkije naar Lesbos in 2015. Ook Bassems smartphone ligt uitgestald, het scherm aan gruzelementen. Een smartphone is voor een nieuwe generatie vluchtelingen van levensbelang, zo luidt de boodschap op het informatiebordje.

Er is ook aandacht voor degenen die vluchtten voor de oorlogen in Joegolavië in de jaren negentig, en voor bootvluchtelingen uit Vietnam in de jaren tachtig. Daar dwars doorheen komen de verhalen van de Duitse ‘Vertriebenen’. Een grote bontjas, die werd gedragen door een klein jongetje dat in 1945 over de Oostzee naar Duitsland kwam. Een tinnen pot waarin proviand werd meegenomen door de familie Zimmermann uit Pommeren.

Maar op die eerste verdieping rijst de vraag of het lot van de ‘Vertriebenen’ gelijk te schakelen valt met het lot van anderen die vluchtten en vluchten voor oorlog of honger. Kun je het over vluchtelingenkampen voor de verdrevenen in Duitsland hebben, zonder het over de concentratiekampen te hebben?

Niet echt, zo luidt het antwoord in tweede instantie, op de volgende verdieping waar het verhaal van de ‘Vertriebenen’ in de nationaalsocialistische context wordt geplaatst. Er wordt beknopt stilgestaan bij WOII. Op een wand is een citaat van de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, geprojecteerd: „Ik vraag om toestemming voor de transfer van Duitse minderheden uit Midden- en Oost-Europa naar Duitsland na de oorlog.” Verderop hangen, enigszins ongedifferentieerd foto’s naast elkaar op een wand foto’s van Duitse vluchtelingen op een station in Berlijn, de onthulling van het eerste Joodse monument in Bergen-Belsen in 1945, en Polen uit het Oosten die ‘verhuizen’ omdat de grens opschuift naar het Westen. Majchrzak: „En alleen de Duitsers uit Oost-Europa in het jaar 1945 zijn de ‘verdrevenen’? Was Anne Frank, uit Frankfurt am Main, geen verdrevene? Was Thomas Mann geen verdrevene?”