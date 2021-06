De middenpartijen vallen elkaar nog maar amper aan

Als een Haagse Sisyphus zat informateur Mariëtte Hamer woensdag in de Tweede Kamer. Ze had het in haar eindverslag al beschreven: hoe ze de afgelopen weken tijdens gesprekken met steeds weer andere duo’s van partijleiders had geprobeerd het rotsblok van de formatieonderhandelingen een berg op te rollen. Het is toch al drie maanden na de verkiezingen. En hoe dat steeds niet was gelukt.

Tijdens het debat van de Tweede Kamer over de formatie woensdag bleek opnieuw waarom niet. Het probleem is niet de inhoudelijke afstand tussen de zes partijen die geregeld bij Hamer waren langsgekomen. D66-leider Sigrid Kaag deelde „de appreciatie van de informateur dat er geen inhoudelijke redenen zijn” om nog niet te onderhandelen. GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver zag ook genoeg overeenkomsten om op z’n minst een poging te gaan doen. Lilianne Ploumen van de PvdA wilde ook beginnen met de onderhandelingen.

Blokkades opgeworpen

Nee: het zijn vooral partijpolitieke blokkades die worden opgeworpen. GroenLinks en PvdA willen wel met het CDA en de VVD gaan praten, maar die twee partijen niet met hen. En D66 ziet weinig in gesprekken met de ChristenUnie, terwijl die partij vindt überhaupt niet aan zet te zijn. Die onderlinge onmin was nog het beste zichtbaar toen Ploumen CDA-leider Wopke Hoekstra verweet geen begin te willen maken met de onderhandelingen. Hoekstra sprong op en constateerde een andere herinnering te hebben aan zijn gesprek met Ploumen en Hamer.

Toch zag Hamer woensdag wel degelijk een einde aan de impasse: VVD-leider Mark Rutte en Kaag gaan immers op haar initiatief samen een notitie schrijven. Niet per se omdat ze daar zélf heel enthousiast van werden, maar vooral omdat de partijen zelf niet met een andere oplossing waren gekomen én ze geen fundamentele bezwaren hadden tegen Hamers voorstel.

Notitie de doorbraak?

Maar als de blokkades partijpolitiek en niet inhoudelijk zijn, is het de vraag of de inhoudelijke notitie die Kaag en Rutte gaan schrijven echt de doorbraak gaat zijn. Want wat als alle zes partijen zich er in kunnen vinden maar de partijpolitieke, of zelfs persoonlijke, afkeer daadwerkelijke onderhandelingen ook dan nog onmogelijk maakt? De formatie blijft dan wederom hangen rond de vraag die Den Haag al honderd dagen verlamt: wie met wie (en vooral: met wie niet)?

Met de stap wordt dan ook vooral tijd gekocht. De inhoudelijke onderhandelingen zouden in augustus kunnen beginnen, „als iedereen fris en vrolijk is”, zei Kaag. Dat lijkt in het belang van Rutte, die zijn positie dan nog minder betwist ziet. De vertrouwenscrisis die begin april was ontstaan na Ruttes onwaarheid over de ‘functie elders’ voor toen nog CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is onder de partijen die aanschoven al „weggeëbd”, constateerde Hamer. „Heel pijnlijk voor de getroffen gezinnen in de Toeslagenaffaire”, vond SP-leider Lilian Marijnissen dat.

Maar bij de zes partijen lijkt Ruttes onwaarheid vergeten en vergeven, of op z’n minst geen blokkade meer. „Ik denk niet dat Rutte veel gaat veranderen”, zei Klaver, die begin april een motie van wantrouwen tegen Rutte steunde. „Maar om verder te komen in dit land moet je ook met elkaar verder.” ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei begin april níet meer met Rutte te willen regeren, maar sluit de VVD’er inmiddels niet meer uit.

Ik denk niet dat Rutte veel gaat veranderen Jesse Klaver GroenLinks-leider

Het politieke midden verbindt zich daarmee langzaam aan elkaar, is het niet formeel tijdens onderhandelingen, dan op z’n minst geestelijk tijdens het formatieproces. De partijen die aanschoven bij Hamer vielen elkaar tijdens het debat woensdag amper aan. Ploumen, Klaver en Segers hielden zich grotendeels afzijdig en interrumpeerden niet of amper. De ruimte die zij daarmee lieten ontstaan werd gevuld door met name fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en PVV-leider Geert Wilders.

Klimaatambities van partijen

Zo vroeg Ouwehand vaak door naar de klimaatambities van de partijen. En als deze echt de democratische rechtsorde wilden herstellen, hadden ze dan wel voldoende gereflecteerd op hun eigen rol? „Het Urgenda-vonnis had door het zittende kabinet uitgevoerd moeten worden, stikstof is hetzelfde verhaal. De volgende stappen in de formatie lijken redelijk zinloos als daarop geen reflectie heeft plaatsgevonden.”

Lees ook: Na vijf weken zijn dit de lijstjes van informateur Hamer

De terughoudendheid van de zes partijen in de Kamer botst met de ambitie die Rutte sinds een maand heeft om de „grote maatschappelijke debatten” in het politieke midden te voeren. Dat zou de bestuurscultuur veranderen, hoopt hij, en voorkomt toenemende populariteit van de flanken. Om die reden wil hij nu niet regeren met én GroenLinks én de PvdA, zei hij woensdag: „Als zo’n beetje het hele politieke midden zichzelf terugvindt in een coalitie, dan is dat niet goed voor het politieke debat ín het midden.”

Rutte verlangt daarmee enerzijds inhoudelijke instemming via de notitie die hij met Kaag schrijft; anderzijds eist hij politieke polarisatie in het midden. Die tegenstrijdigheid hoopt hij te doorbreken als een van de linkse partijen afhaakt, maar die zijn vastberaden zich niet tegen elkaar uit te laten spelen.