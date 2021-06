De mensheid is te zien vanuit 1.715 zonnestelsels

Hoe goed is de menselijke beschaving te zien vanuit elders in de kosmos? Die vraag stelden astronomen Lisa Kaltenegger van Cornell University en Jaqueline Faherty, van American Museum of Natural History zichzelf. Daarvoor draaiden ze de zoektocht naar buitenaards leven om. Ze speurden niet naar tekenen van leven rondom andere sterren dan de zon. Ze berekenden hoeveel sterren tekenen van aards leven op hebben kunnen vangen in de afgelopen vijfduizend jaar – ervan uitgaande dat beschavingen rondom die sterren gebruikmaken van dezelfde zoektechniek als astronomen hier op aarde.

De techniek die astronomen veel gebruiken om te zoeken naar leven op exoplaneten (planeten buiten het zonnestelsel), heet de transitmethode. Wanneer een planeet voor zijn ster langs beweegt, vermindert de helderheid van die ster een beetje. Door helderheidsschommelingen te meten kunnen astronomen exoplaneten vinden en iets over hun eigenschappen leren. De hoeveelheid licht van de ster die de planeet blokkeert, verraadt het formaat van de planeet. De regelmaat waarmee de helderheid schommelt vertelt iets over zijn afstand tot de ster. Soms sijpelt er ook een beetje licht door de atmosfeer van de planeet. Uit dat licht kunnen astronomen, als het signaal sterk genoeg is, de samenstelling van de atmosfeer aflezen en zoeken naar stoffen die wijzen op leven, zoals zuurstof.

Menselijke radiosignalen hebben inmiddels 75 sterren bereikt

Nieuw is het idee om de transitmethode om te draaien niet. Sommige sterren bevinden zich op een plek, een strook waarin ze de aarde voor de zon langs kunnen zien bewegen. Astronomen berekenden al eerder hoeveel sterren in die transitstrook staan. Maar die studies keken alleen naar de sterren die daar nú zijn. Maar sterren veranderen in de loop van de tijd van positie.

Om te berekenen welke sterren mogelijk ooit een glimp opvingen van de moderne mensheid, die grofweg vijfduizend jaar op aarde rondloopt, keken de Amerikaanse astronomen welke sterren zich nu in de transitstrook bevinden én welke sterren dat ooit deden in de afgelopen vijfduizend jaar. De huidige en voormalige locaties van sterren zochten ze op in de Gaia-database, een catalogus van astronomische objecten binnen een straal van ongeveer driehonderd lichtjaar om de zon. Die catalogus stelden wetenschappers samen met behulp van de Gaia ruimtelescoop van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Academisch spelletje

1.715. Vanuit zoveel zonnestelsels is de mensheid mogelijk ooit begluurd, concludeerden de astronomen in Nature. Wie daar de sterren bij optelt die de transitstrook de komende vijfduizend jaar passeren, komt op 2.034. Menselijke radiosignalen, die al ongeveer honderd jaar worden uitgezonden, hebben inmiddels 75 van die sterren bereikt. Opmerkelijk is ook dat er, van alle planeten die om die 2.034 sterren cirkelen, er volgens de schatting 508 mogelijk bewoonbaar zijn. Bewoonbare planeten bevinden zich niet te ver en niet te dichtbij van hun ster, waardoor vloeibaar water mogelijk is. En ze zijn rotsachtig. Van de 508 mogelijk bewoonbare planeten kunnen er 29 menselijke radiosignalen ontvangen hebben.

Ignas Snellen, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en niet bij de studie betrokken, noemt het een academisch spelletje. „De astronomen veronderstellen dat de transitmethode gebruikt kan worden om tekenen van leven op aardachtige planeten rondom andere zonnen waar te nemen, maar dat is niet zo. Dat kan alleen bij planeten waarvan de atmosfeer genoeg signaal afgeeft; bij planeten die vlak bij hun ster cirkelen, waardoor hij vaak passeert en astronomen de atmosfeer op veel momenten kunnen waarnemen. Dat doet een aardachtige planeet niet, die staat te ver van zijn ster. Beschavingen rond de 1.715 sterren kunnen de aarde dus wel zien als exoplaneet, maar de mensheid kan niet worden waargenomen aan de hand van de atmosfeer met de transitmethode.”

Astronomen bouwen aan een methode waarmee ze wel een signaal van de atmosfeer van aardachtige exoplaneten kunnen opvangen; een high contrast imaging-telescoop. „Maar al zouden andere beschavingen die telescopen al tot hun beschikking hebben, dan zegt de rekensom van de Amerikaanse astronomen niets over de werkelijkheid”, gaat Snellen verder. „Om een planeet te bestuderen met een high contrast imaging-telescoop hoeft een beschaving zich niet in de transitstrook te bevinden; die telescoop richt je op de planeet zelf in plaats van op zijn ster. Dat maakt het aantal sterren waardoor de aarde mogelijk bespioneerd wordt een heel stuk groter.”