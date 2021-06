Ondanks coronacrisis 5 procent meer horecavestigingen in 2020

Ondanks de coronacrisis nam het aantal horecavestigingen in 2020 met 5 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen jaar werden 7.500 horecavestigingen opgericht, zoals cafés, restaurants en cateringbedrijven, en 5.000 van zulke vestigingen opgeheven. In totaal kende Nederland op 1 januari dit jaar 72.000 horecavestigingen.

Volgens het CBS is dit een trend die voor het derde jaar op rij doorzet. Met name het aantal kantines en cateringbedrijven nam toe (met 13 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal bedrijven dat vakantiehuisjes verhuurt nam toe (met 10 procent), evenals het aantal hotels (8 procent) en restaurants en andere eetgelegenheden (3 procent). Het aantal cafés nam af met 3 procent. In driekwart van de toegenomen vestigingen werken minder dan vijf mensen.

De toename van het aantal horecavestigingen is opmerkelijk, omdat juist deze sector hard getroffen werd door de coronamaatregelen. In 2020 moesten restaurants en cafés hun deuren bijna de helft van het jaar sluiten (van half maart tot 1 juni en weer vanaf 14 oktober). Nachtcafés en discotheken gingen überhaupt niet meer open na maart. Waar het totale aantal faillissementen in 2020 daalde ten opzichte van het jaar ervoor, steeg het in de horecasector iets.

Lees ook: ‘Uw bedrijf is failliet verklaard, ik ben uw curator.’ Zo gaat het als je zaak failliet gaat