Vanaf vandaag keuze voor Janssen-prik mogelijk

Rapport: vertrouwen in nieuws toegenomen tijdens pandemie

Het vertrouwen in het nieuws en het nieuwsgebruik van de meeste Nederlanders zijn tijdens de coronapandemie toegenomen. Dat blijkt woensdag uit het jaarlijkse Digital News Report Nederland dat het Commissariaat voor de Media in samenwerking met het Reuters Institute for the Study of Journalism heeft opgesteld. Alleen in de jongste leeftijdsgroep Nederlanders (18 tot 24 jaar) is het nieuwsvertrouwen iets gedaald het afgelopen jaar.

Zo’n 97 procent van de Nederlanders raadpleegt op zijn minst een keer per week het nieuws. Dat aantal lag vier jaar geleden een procent lager. Maar volgens het commissariaat is wel een „duidelijke stijging” te zien in het aantal mensen dat „heel vaak het nieuws” raadpleegt op een dag, van 16 procent in 2020 naar 22 procent in 2021. Volgens het commissariaat is ook de interesse in nieuws en politiek toegenomen, maar is het de vraag of burgers ook na de pandemie nog sterker betrokken zullen blijven bij het nieuws.

De smartphone is voor de meeste mensen het afgelopen jaar het belangrijkste apparaat geweest bij de toegang tot nieuws. Alleen de oudste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) gebruikt nog steeds de computer het meest. Van die groep zegt zo’n 20 procent sociale media en online nieuws als belangrijkste nieuwsbron te zien. De jongste groep zegt tweederde online nieuws en sociale media als belangrijkste bron te gebruiken. Onder alle groepen is overigens wel het wantrouwen in sociale media toegenomen.