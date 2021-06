Belangrijke onderzoekschef stapt op bij biotechbedrijf Galapagos

Bestuurslid Piet Wigerinck vertrekt bij biotechbedrijf Galapagos. De chef van de onderzoeksafdeling en lid van de raad van bestuur wilde woensdag geen toelichting geven op zijn vertrek. Duidelijk is wel dat het bedrijf een rampzalige anderhalf jaar achter de rug heeft.

De leiding over de klinische ontwikkelingsactiviteiten neemt collega-bestuurslid Walid Abi-Saab per direct over. Wigerinck blijft nog wel vijf maanden aan terwijl een opvolger wordt gezocht. Wigerinck was verantwoordelijk voor het onderzoek naar nieuwe medicijnen. „Wij zijn Piet dankbaar voor zijn sterke wetenschappelijk leiderschap door de jaren heen”, aldus topman Onno van der Stolpe in een persbericht.

Voor het Belgisch-Nederlandse Galapagos stapelen de tegenslagen zich op. Een belangrijk reumamiddel werd in december afgekeurd voor de VS. Daarnaast sneuvelden twee kandidaat-geneesmiddelen. De aandelenprijs van Galapagos kelderde van 250 euro aan het begin van 2020, naar 60 euro nu.

De Vlaming Wigerinck werkt sinds 2008 bij Galapagos. Hij geldt als een grote naam omdat hij bij het Belgische Tibotec – later overgenomen door Johnson & Johnson – succesvolle medicijnen tegen aids en hepatitis-C ontwikkelde. Bij Galapagos werd hij omschreven als de ‘rechterhand’ van topman Van der Stolpe.

Abrupt afgebroken

Afgelopen februari werd de ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel tegen de chronische ziekte longfibrose in de laatste onderzoeksfase abrupt afgebroken. Patiënten die het middel kregen, bleken vaker te overlijden dan deelnemers in de controlegroep. De hoop was juist op een potentiële ‘blockbuster’, omdat er nog geen medicijnen bestaan die de ziekte stabiliseren. In oktober faalde een kandidaat-medicijn tegen artrose. Van der Stolpe zei in februari tegen deze krant dat het bedrijf „misschien te optimistisch en naïef geweest” is en het verstandiger is om „langere studies te doen met meer patiënten voordat we naar de laatste onderzoeksfase gaan”.

Vorige zomer was er ook een enorme tegenvaller. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit zag geen toekomst voor reumamiddel Jyseleca. Het middel mocht wel in Japan en Europa op de markt komen.

Belangrijk, misschien essentieel voor het voortbestaan van Galapagos is de uitkomst van onderzoeksprogramma ‘Toledo’. Het bedrijf hoopt dat het een nieuwe klasse van medicijnen tegen ontstekingsziekten zoals reuma oplevert.