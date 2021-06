Artsen zonder Grenzen stopt met hulp in Libische opvangkampen

Artsen zonder Grenzen (AzG) stopt tijdelijk met de hulp in detentiecentra in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de internationale hulporganisatie zijn de omstandigheden waaronder vluchtelingen en migranten vastzitten daar „onacceptabel”, doordat ze „systematisch” te maken krijgen met geweld. AzG schrijft ook te vrezen voor de veiligheid van eigen medewerkers. AzG roept de Europese Unie (EU) op om de migranten en vluchtelingen die in Libië vastzitten te evacueren naar een andere plek die veiliger is.

De hulporganisatie stelt dat dit jaar 14.000 mensen op zee zijn onderschept en vastgezet door de Libische kustwacht. Zij deden een poging om de Middellandse Zee over te steken vanaf Libië. Het aantal onderscheppingen neemt toe; daardoor raken opvangkampen voller en dat gaat volgens AzG ten koste van de leefomstandigheden. Zo heeft niet iedereen toegang tot water, voldoende voedsel of natuurlijk licht en is sprake van gebrekkige ventilatie.

De meeste migranten proberen op het Europese vasteland Italië te bereiken. Het Zuid-Europese land voert een ruimhartiger asielbeleid dan de vorige regering. Zo zei de Italiaanse premier Mario Draghi vorige maand in het parlement dat „niemand aan zijn lot mag worden overgelaten” op de Italiaanse territoriale wateren. Maar Draghi liet ook weten tevreden te zijn met de Libische inspanningen om asielzoekers tegen te houden en terug te halen.

EU-top

Donderdag en vrijdag komen de regeringsleiders van de 27 lidstaten bij elkaar om te spreken over het thema migratie. Op de agenda staat onder meer het akkoord van Malta, dat voorschrijft dat vluchtelingen die arriveren in Sicilië of een andere plek in Italië elders opvang krijgen. Andere lidstaten zouden hen vrijwillig opnemen, maar veel landen lieten dat na. Alleen Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Ierland lieten asielzoekers toe. Draghi wil de afspraken opnieuw onder de aandacht brengen bij zijn collega’s.

In aanloop naar de top proberen ngo’s de lidstaten ook te wijzen op het handelen van de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Volgens bijvoorbeeld Human Rights Watch gebruiken Frontex-grensposten geweld bij de zogenoemde pushbacks, waarbij ze migranten die via zee aankomen in Europa weren. Zo kunnen ze ook geen asielprocedure doorlopen. Frontex zou op die manier actief zijn in Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Hongarije en Malta. Vorige maand bleek uit onderzoek van de Britse krant The Guardian dat door illegale pushbacks het afgelopen jaar tweeduizend doden zijn gevallen.

