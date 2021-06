Amsterdam zet zich schrap voor drukke toeristenzomer

Ja, de zaken beginnen goed te lopen bij The Old Sailor. De afgelopen weken was het alweer „gezellig vol” bij het café op de Amsterdamse Wallen, zegt barman Richard Mulder – óók met toeristen uit het buitenland. „Er waren veel Oostenrijkers, vanwege het EK-duel tegen Oranje. Flinke drinkers hoor.” Alleen de Engelse bezoekers laten nog even op zich wachten. „Maar als de reisbeperkingen vanwege de Deltavariant daar zijn opgeheven, zullen we die ook snel gaan zien.”

Amsterdam zet zich schrap voor een drukke zomer. Nu bijna alle coronabeperkingen worden opgeheven, en de meeste Europese landen op code geel staan, beginnen de toeristen weer naar de stad te komen. De vraag is alleen: wélke toeristen? Zijn het de beschaafde reizigers die houden van kunst en cultuur en hun geld uitgeven in winkels en hoogwaardige horeca? Of de budgettoeristen en vrijgezellenfeesten die in Amsterdam alles komen doen wat God verboden heeft?

Het stadsbestuur vreest het laatste. Burgemeester Femke Halsema kondigde onlangs een reeks maatregelen aan om de verwachte overlast deze zomer tegen te gaan. Er komen ’s nachts extra hosts in de binnenstad om grote groepen in goede banen te leiden. De controle op illegale vakantieverhuur wordt geïntensiveerd. Een verbod op alcohol, lachgas en geluidsinstallaties op bepaalde plekken wordt straks makkelijker en slapen in je auto kan straks direct een boete opleveren. Wel waarschuwt Halsema dat ze geen extra capaciteit beschikbaar heeft bij handhaving.

Plastic vissen uit de gracht

Daarnaast investeren het stadsbestuur en het lokale bedrijfsleven samen 160.000 euro in een campagne om ‘beschaafde’ toeristen naar Amsterdam te lokken. Via filmpjes op sociale media wordt de stad aangeprezen als plek waar je niet alleen kunt blowen en zuipen, maar ook plastic uit de grachten kunt vissen of een street art museum kunt bezoeken. Het streven om niet langer een internationale hotspot voor ranzigheid te zijn, bestaat al langer. Maar nog niet eerder verwoordde het stadsbestuur de boodschap zó expliciet – ook naar de buitenlandse bezoeker. „We hebben te veel last gehad van toeristen die zich misdragen”, aldus Halsema vorige week in de Britse krant The Telegraph. „Je bent welkom, zo lang je maar respectvol bent.”

De burgemeester heeft de coronacrisis aangegrepen om twee ingrijpende maatregelen aan te kondigen. Coffeeshops zijn straks niet meer toegankelijk voor buitenlandse drugstoeristen. En op termijn zou een flink deel van de prostitutie op de Wallen moeten verhuizen naar een ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad.

Wat dat betekent voor komende zomer? Niet veel, denken bewoners en ondernemers. „Met die extra maatregelen en een campagne gericht op de beschaafde toerist gaan we het niet redden”, zegt Robbert Overmeer, eigenaar van café Brug34 en een belangrijke lobbyist voor het verplicht weren van buitenlandse blowtoeristen. „Je zag dat ook al vorige zomer. Toen kwamen de toeristen die alleen willen blowen heel snel terug.”

Lik-op-stuk-beleid

Het enige wat op de korte termijn zou helpen, zegt Overmeer, is een „lik-op-stuk-beleid” tegen de overlast. „Als je écht gaat handhaven, zullen buitenlandse toeristen tegen elkaar gaan zeggen: het is niet zo leuk meer in Amsterdam, je kunt er niet meer alles doen wat thuis niet mag. Maar die capaciteit heeft de stad niet.” Verder hoopt Overmeer dat het blowverbod voor buitenlandse bezoekers snel zal worden ingevoerd. „Het is niet de heilige graal. Maar het mág, via bestaande wetgeving, en er kan snel resultaat mee worden geboekt.”

Voor de coronapandemie was het op de Wallen „een puinhoop”, zegt barman Richard Mulder van The Old Sailor. „Er was veel schorem. Veel snuivers en drinkers. We moesten af en toe gewoon de muziek uitzetten. Het was te druk.” En die drukte, denkt Mulder, komt straks waarschijnlijk weer terug. „De hotels willen vol zitten, de toeristen willen boeken. Al die plannen dat het straks ‘anders’ moet zijn – ik denk dat er weinig van terecht komt.”

