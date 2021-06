Zes maanden cel voor complotdenker die Van Dissel bedreigde

De 53-jarige Wouter R. behoort volgens het Openbaar Ministerie tot de Eredivisie van de complotdenkers. Tegen de Haagse politierechter, waar hij dinsdag terechtstond wegens het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel en de advocaat van de gemeente Bodegraven, omschreef hij zichzelf als „niet zomaar een complotwappie”.

De hoofdredacteur van het Red Pill Journal, een dagelijks journaal op internet, is naar eigen zeggen „een zeer getalenteerde man” die al ruim twintig jaar de kost verdient met het geven van leiderschapscursussen. Verontrust door de praktijken van hooggeplaatste kindermoordenaars die jaren geleden in Bodegraven zouden hebben huisgehouden, maakt hij nu al maandenlang via het internet jacht op „pedofiele satanisten”. Hij kon niet anders, het is zijn missie.

„Hoe noem ik u?”, vroeg rechter Gert-Mark Smelt bij de aftrap.

„U mag mij schatje noemen, zoals mijn vriendin doet. Of oen, zoals mijn advocaat zegt. Ik ben een kind van God en een gegijzeld vrij mens”, aldus R. Zijn achternaam wilde hij niet bevestigen en als geboorteplaats gaf hij „aardkloot” op. De rechter besloot hem verdachte te noemen.

Wouter R. werd begin deze maand opgepakt door een arrestatieteam in Groningen. Hij had eind mei in zijn journaal gezegd dat de advocaat van de gemeente Bodegraven weldra door een militair tribunaal ter dood zou worden veroordeeld. En de uitreiking van de Akademiepenning aan Van Dissel voor zijn rol bij de coronabestrijding op 31 mei in Amsterdam had volgens de verdachte met een explosie moeten worden verstoord.

Hoofdofficier van justitie: 'Geweld wordt vanzelfsprekender gemaakt door complotdenken'

Stijlfiguur

In een niet altijd even coherente woordenstroom legde de verdachte uit dat het uitvoeren van de doodstraf niet moest worden gezien als een bedreiging. Hij had slechts een „feitelijk scenario” geschetst. Omdat Nederland weigert op te treden tegen „satanistische kindermisbruikers” zullen volgens R. de Amerikanen en/of de Russen in Nederland militaire tribunalen oprichten om aan deze misstanden een einde te maken. Dat hij had gedreigd met een explosie was niet meer dan „een stijlfiguur”.

De officier van justitie noemde het „ernstig” dat R. bezig is met een „campagne” die volgelingen inspireert tot geweld. „Hij roept bewust op tot een anti-democratische houding richting de overheid en haar instituties. Het alternatief dat gepresenteerd wordt, is chaos waarbij ook wordt opgeroepen tot geweld, en degenen die daartoe al zijn overgegaan worden op een voetstuk geplaatst.”

Volgens het OM heeft Van Dissel „zijn inspanningen om de samenleving op een verantwoorde wijze weer open te krijgen moeten bekopen met het inleveren van zijn persoonlijke vrijheid. Hij lijdt daaronder. Dat is begrijpelijk en te betreuren.” Hetzelfde geldt voor de advocaat van Bodegraven.

Behoorlijk volhardend

De aanklager eiste een gevangenisstraf van negen maanden onvoorwaardelijk. De rechter vonniste negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. „Het geeft geen pas Van Dissel het leven zuur te maken.” Het was de rechter opgevallen dat R. „behoorlijk volhardend” is in zijn gedrag. „Bedreigingen zijn niet de manier. Als u een doel nastreeft, moet u dat doen met legitieme middelen. Wat u doet gaat alle perken te buiten.”

„Ongelooflijk” en „een schande”, mompelde de verdachte toen hij de strafmaat hoorde. Even daarvoor had hij in zijn laatste woord aangekondigd voortaan vooral „te gaan bidden”. Daardoor hoopt hij dat de moordlustige kindermisbruikers zich alsnog zelf zullen aangeven.