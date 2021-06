Winkels Miss Etam en Steps binnenkort allemaal dicht

De laatste 22 winkels van modeketens Miss Etam en Steps gaan binnenkort dicht. Dat schrijft vakblad Retailtrends. De twee ketens waren in februari van dit jaar failliet verklaard, maar 22 van de 44 winkels bleven open om de voorraden te verkopen.

Twintig vestigingen sluiten deze maand, alleen de filialen van Miss Etam in Roosendaal en Almere blijven nog een maand open. Wat er in de toekomst met de ketens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Eigenaar Martijn Rozenboom meldt op Retailtrends dat er later dit jaar „een rebranding van Miss Etam” komt, hoewel precieze details van de plannen ontbreken. Rozenboom had Miss Etam en Steps overgenomen in september 2020, samen met de ketens Promiss, Claudia Sträter en Expresso, van de failliete Belgische modegroep FNG.

Lees ook: Die ‘mooie toekomst’ was voor kledingketen Miss Etam van korte duur

De twee modeketens werden in februari van dit jaar failliet verklaard door de rechter, waardoor zo’n 300 medewerkers hun baan kwijtraakten. Volgens eigenaar Rozenboom was het faillissement te wijten aan de coronacrisis, die ervoor zorgde dat fysieke winkels een stuk minder klanten kregen. Uit onderzoek van NRC bleek echter dat Rozenboom, die de ketens vijf maanden eerder had overgenomen, nooit serieus bezig was met een nieuwe toekomst voor Miss Etam.