‘Verenigde Staten halen meerdere Iraanse nieuwssites uit de lucht’

Verschillende Iraanse nieuwswebsites zijn dinsdag uit de lucht gehaald. Op de websites staat een melding dat de domeinen in kwestie zijn ingenomen „door de Verenigde Staten als onderdeel van een rechtshandhavingsactie”. Persbureau AP schrijft dat vanuit de Amerikaanse regering is bevestigd dat de VS achter de operatie zitten en dat er later vanavond een verklaring wordt uitgebracht.

Onder anderen de Engelstalige tak van de Iraanse staatstelevisie Press TV, het door de Jemenitische Houthi’s gerunde satellietnieuwskanaal Al-Masirah en het Arabische kanaal Al-Alam van de Iraanse staatstelevisie zijn uit de lucht gehaald. Ook nieuwswebsite Palestine Today, een communicatiekanaal van de militante tak van Hamas, is met dezelfde melding niet meer te betreden.

In Iran bestaan geen particuliere televisie- of radiostations. Alle media zijn in handen van de staat en op zenders als Press TV wordt dan ook regelmatig felle kritiek op onder meer de VS geuit. De actie vanuit de VS komt enkele dagen na de verkiezingsoverwinning van Ebrahim Raisi als nieuwe president van Iran.

Tijdens zijn eerste persconferentie zei Raisi dat hij er niet op uit is de Amerikaanse president Joe Biden te ontmoeten. In de VS is Raisi sowieso niet welkom: hij staat daar op een zwarte lijst vanwege zijn betrokkenheid bij een groot aantal buitengerechtelijke executies.