Unesco wil bedreigde status voor Groot Barrièrerif, Australië oneens

VN-organisatie Unesco wil het Groot Barrièrerif in Australië op de lijst van ‘bedreigd’ Werelderfgoed zetten. Dat blijkt dinsdag uit een rapport dat de organisatie heeft opgesteld. Australië heeft gepikeerd gereageerd op het voornemen.

De toestand van ‘s werelds grootste koraalrifsysteem is volgens de organisatie sinds 2015 verslechterd en er is dringend actie nodig om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het rif is voor Australië een belangrijke toeristische trekpleister en levert jaarlijks miljarden euro’s op. Milieuminister Sussan Ley reageerde ontstemd op het rapport, zo meldt dagblad The Canberra Times. Volgende maand stemt een comité over het voornemen van Unesco en Ley zegt te gaan vechten om te voorkomen dat het wordt aangenomen. Australië is bang dat de nieuwe status van invloed kan zijn op het toerisme.

„Dit is een volledige ondermijning van het normale proces”, zei Ley. Ze doelde onder andere op het feit dat een week voor het rapport verscheen Unesco haar had verzekerd dat het rif niet op de lijst terecht zou komen. Ze noemde het een „gebrekkig besluit” en vond het duidelijk dat er „politiek” achter zat. Ze gaf niet aan wat ze daarmee precies bedoelde. Persbureau Reuters citeert een ingewijde die zegt dat de Australische regering gelooft dat China verantwoordelijk is voor het voornemen. De relatie tussen de twee landen is het afgelopen jaar bekoeld, onder andere vanwege de coronapandemie.