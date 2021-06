Turkse justitie wil pro-Koerdische partij verbieden

Het Turkse Hooggerechtshof heeft maandag een aanklacht geaccepteerd die tot doel heeft de pro-Koerdische oppositiepartij HDP te verbieden vanwege vermeende banden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Deze laatste is door Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten aangemerkt als een terroristische organisatie. Volgens de aanklacht, die is ingediend door de hoofdaanklager van het Hof van Beroep in Ankara, is de HDP erop uit om de „eenheid van de staat” te vernietigen.

In zijn 850 pagina’s tellende aanklacht eist aanklager Bekir Sahin dat de partij wordt ontbonden, dat financiële steun van de staat wordt stopgezet, en dat 451 HDP-functionarissen een verbod krijgen op het bedrijven van politiek en het vervullen van publieke functies. Volgens de aanklager, wiens eerdere verzoek om de HDP te verbieden op procedurele gronden werd afgewezen, is het verbod van politieke partijen een maatregel die „in alle ontwikkelde democratieën” wordt genomen.

De HDP stelde dat de aanklacht „het hoogtepunt is van een maandenlange politieke campagne” van de regerende AKP en zijn nationalistische bondgenoot MHP. Die beschuldigen de partij met grote regelmaat van terrorisme.

Ontbinding van de HDP en een verbod op het vervullen van politieke functies voor de aangeklaagde functionarissen zou die beide partijen goed uitkomen, nu ze op verlies staan in de peilingen als gevolg van de pandemie en de economische malaise. De eerstvolgende verkiezingen zijn gepland voor 2023, wanneer de Turkse republiek honderd jaar bestaat.

Moordaanslag

De aanklacht tegen de HDP volgt op jaren van criminalisering en repressie van de op een na grootste oppositiepartij van Turkije, die nu 55 van de zeshonderd zetels in het Turkse parlement bezet. Tientallen parlementariërs en burgemeesters van de HDP, onder wie de oud-partijvoorzitters Selahattin Demirtas en Figen Yuksekdag, zijn opgepakt op beschuldiging van (steun aan) terrorisme, evenals duizenden partijleden. De gearresteerde burgemeesters in het overwegend Koerdische zuidoosten zijn vervangen door toezichthouders van de staat.

De criminalisering van de HDP leidt ook tot geweld. Vorige week drong een gewapende man het HDP-kantoor in de kuststad Izmir binnen, probeerde het gebouw in brand te steken, en schoot een medewerkster dood. Het duurde twee dagen voordat president Erdogan de aanslag veroordeelde. Zijn bondgenoot Devlet Bahceli, de leider van de MHP, noemde de vermoorde jonge vrouw, Deniz Poyraz, een „militie-collaborateur” en een „terrorist”.