Tien noir-klassiekers, van ‘Pépé le moko’ tot ‘Basic Instinct’

Veel Europese regisseurs trokken naar Hollywood, waar zij klassiek geworden films noirs maakten. De stroming is schatplichtig aan het Franse ‘poëtisch realisme’, met het fatalistische Pépé le moko als fraai voorbeeld.

Dé blauwdruk voor een film noir: een flashbackstructuur met stoïcijnse voice-over van de mannelijke hoofdpersoon, een verdorven femme fatale (Barbara Stanwyck), gevoelens van doem en noodlot; alles in stemmig zwart-wit.

Goedkoop gemaakt pareltje illustreert perfect het fatalisme dat onlosmakelijk verbonden is met de film noir. Een mislukt barpianist met een lijk in zijn kofferbak pikt een vrouw op die zich ontpopt tot ultieme femme fatale.

Boeiende combinatie van film noir en melodrama, gebaseerd op een boek van James M. Cain – wiens werk aan de basis stond van meerdere klassieke films noirs. Geweldige rol van Joan Crawford als gescheiden vrouw met een ondankbare dochter.

Favoriet van Martin Scorsese, die ook ijverde voor de restauratie van deze in prachtig Technicolor gefotografeerde, melodramatische film. Met een onvergetelijke hoofdrol van Gene Tierney.

Fraai gefotografeerde film noir waarin een voormalig privédetective (Robert Mitchum) obsessief verliefd wordt op een fatale vrouw (Jane Greer) die hij in opdracht van een louche zakenman (Kirk Douglas) in Mexico opspoort.

Freudiaanse film noir van de ten onrechte wat vergeten meesterstilist Joseph H. Lewis zit vol inventieve scènes. Om tijd en geld te besparen filmde Lewis de bankoverval die de gedoemde hoofdrolspelers plegen vanaf de achterbank van hun auto.

Diepgaande studie van een scenarioschrijver (Humphrey Bogart) die verdacht wordt van moord en de effecten van zijn verdenking op de buurvrouw die van hem houdt (Gloria Grahame).

Bij een bankoverval botsen twee mannen met elkaar: de zwarte muzikant Ingram (Harry Belafonte) en de racistische rouwdouwer Slater (Robert Ryan).

Begin jaren 90 leefde de film noir kortstondig op, nu in kleur. Deze ‘neo noirs’ toonden onverbloemder de erotische onderstroom van het genre. Als voorbeeld vertoont Eye Filmmuseum het onlangs gerestaureerde Basic Instinct.

