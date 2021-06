Streven naar symbiose in westerse en oosterse muziek

Na Gozaran – Time Passing (2012) is Inner Landscape de tweede documentaire van Frank Scheffer over het streven naar symbiose tussen westerse en oosterse muziektradities. Scheffer volgt de Chinese componist Guo Wenjing, die in opdracht van het Holland Festival en het Nieuw Ensemble broedt op een nieuwe compositie. Wenjing besluit om een van de Chinese volksopera’s waarmee hij opgroeide, uit zijn geboortestreek Sichuan, te combineren met een westers idioom. Wenjing ziet met lede ogen aan dat de traditionele Chinese volksmuziek meer en meer verdwijnt.

Daarnaast laat Scheffer zien hoe lastig dirigent Ed Spanjaard het heeft met een voor hem vreemde muziektraditie, waarbij hij bijvoorbeeld de percussionisten moet volgen in plaats van zij hem. En dan is het ook nog de vraag of zij zich aan de partituur zullen houden. Repetities en aftastende gesprekken tussen Spanjaard, Wenjing en zangeres Shen Tiemei, ster van de Sichuaanse opera, worden afgewisseld met fraaie Chinese landschapsbeelden. Met als terugkerend rustpunt een tempel hoog op een berg, omgeven door dikke mist.

Die tempel keert terug in Wenjings kameropera Si Fan (‘liefdesverlangen’), over een non die haar klooster verlaat op zoek naar aardse liefde. Scheffers registratie van die opera, in 2015 opgevoerd op het Holland Festival, is te zien na Inner Landscape.

Documentaire Inner Landschape (2019) en Si Fan (2021) Regie: Frank Scheffer. In: 5 bioscopen ●●●●●