Spreek hardop Duits wanneer u alleen bent

Chris Bajema komt over als een geestdriftige man die zoveel ideeën heeft dat hij zich vijfmaal zou moeten klonen om ze allemaal uit te voeren. Hij maakt radio, hoorspelen, theater, en sinds 2015 de podcast Man met de microfoon.

Eén van die ideeën kan nu van zijn bucketlist: het maken van een gids bij zijn podcast. Man met de microfoon vormt volgens hem ‘de kleinste omroep van Nederland’, en daar hoort ook een omroepgids bij. Omroepleden die de podcast met meer dan 35 euro ondersteunen, krijgen de gids toegestuurd.

Een echte gids is Man met de microfoon Gids niet – afgezien van de drie bladzijdes tellende opsomming van de podcastafleveringen volgens een nummering die nog ingewikkelder is dan die van Suske & Wiske. Verder staan in het blad allemaal mensen en kwesties die met de podcast te maken hebben. Je kunt overigens ook van de gids genieten zonder ooit een seconde van de podcast gehoord te hebben.

Bijna alle artikelen zijn van Bajema zelf, maar je treft ook Paulien Cornelisse, die uitlegt hoe je een kleutertrui kunt breien met daarop de Man met-de-microfoon-bus: een oranje Ford Transit met sirene. Achterop staat een fotostrip van Ype Driessen. De vormgever is Piet Schreuders, bekend van de Poezenkrant. De twee zijn nauwe verwanten, zo blijkt. Net als Schreuders heeft Bajema oog voor de kleine zaken van het leven, het huiselijke, het menselijke – zaken die ze met lichte spot, diepe liefde en nerdy grondigheid onderzoeken. De artikelen over de Kanarieboekjes hadden zo in Schreuders’ tijdschrift Furore kunnen staan.

De Kanarieboekjes? Ja, dat is een reeks zelfhulpboekjes uit de jaren rond de oorlog, naar Amerikaans model, waarmee je kunt leren succesvol te zijn in zaken en leven. Bajema heeft er al menig aflevering van zijn podcast aan besteed.

Alleen de opsomming in de gids van de 261 titels is al een groot genoegen:

Zenuwachtigheid en slechte spijsvertering overwinnen

Gestroomlijnd leven voor het opgroeiende meisje in de rijpingsjaren

Zo krijgt u een gevulder en een beter figuur

Zo haalt u de ham uit de mast

Bajema citeert verder gretig uit de boekjes. „Spreek hardop Duitsch wanneer u alleen bent.” „Het wegen van kippen is, omdat zij nogal beweeglijk zijn, een moeilijke bezigheid.” „Vermijd voorbehoedsmiddelen.” En hoe kun je een „revolveraanval” weerstaan. Oké, de wenken zijn misschien niet altijd even praktisch. En macaroni met suiker en boter is echt geen goed plan. Maar de wenk om de handdoek op te hangen aan een muizenval ga ik zeker opvolgen.

Tijdschrift Man met de microfoon Gids Nr 1, vakantienummer. Te bestellen via Manmetdemicrofoon.nl ●●●●●