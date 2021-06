Jorge Mendes, Portugese ster buiten de lijnen

Een paar uur nadat Jorge Mendes op een gala van de Globe Soccer Awards in Dubai wordt uitgeroepen tot ‘Zaakwaarnemer van de Eeuw’, nemen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur het een paar duizend kilometer noordwestwaarts tegen elkaar op in de Premier League. Het is op het oog geen bijzondere wedstrijd: in het desolate Molineux Stadium moeten beide ploegen op de laatste zondag van 2020 genoegen nemen met een gelijkspel. Toch volgt Mendes het duel met grote belangstelling. Bij de ‘Wolves’ staan maar liefst zeven Portugezen in de basis. Bovendien mag de Portugese spelverdeler Vitinha in de blessuretijd invallen van zijn trainer en landgenoot Nuno Espírito Santo. De manager van de thuisclub wordt na afloop innig omhelst door Spurs-trainer José Mourinho.

De Portugese invasie in de Premier League – en in het bijzonder bij de Wolves – is op het conto te schrijven van zaakwaarnemer Jorge Mendes. Hij is de superagent die op de voor- en achtergrond betrokken is bij tal van grote transfers, een van de machtigste figuren in de voetbalwereld die clubs in korte tijd volledig naar zijn hand kan zetten. Wie is hij en hoe ver reikt zijn invloed in de voetballerij?

Vlooienmarkt

Jorge Mendes (55) groeide op in Lissabon. Als jongen werkte hij onder meer in een Cornetto-fabriek en verkocht hij oude kleding op een vlooienmarkt. Zijn grote droom was om een briljante linksbuiten te worden, maar hij bleek meer talent te hebben als ondernemer: hij opende een succesvolle videotheek, een bar en een nachtclub – waar hij af en toe ook als dj optrad. Daar leerde hij Nuno Espírito Santo kennen, een Portugese doelman. Die ontmoeting zou Mendes’ leven veranderen. De twee raakten bevriend en Nuno besloot dat de charmante nachtclubeigenaar zijn zaken mocht behartigen. Mendes reed naar Spanje en regelde voor de keeper een transfer naar Deportivo La Coruña. Sindsdien is hij officieel zaakwaarnemer.

Zijn eerste grote transfer was die van Hugo Viana naar Newcastle United in 2002, maar de agent maakte pas echt internationaal naam toen hij het jaar erop de jonge Cristiano Ronaldo, het paradepaardje van zijn stal, naar Manchester United bracht. Mendes’ toenemende invloed en het feit dat spelers hun zaakwaarnemer verlieten en overstapten naar hem, zette soms kwaad bloed: beroemd is het verhaal van een confrontatie tussen Mendes en José Veiga. Op de luchthaven van Lissabon kwam het tot een handgemeen tussen de twee zaakwaarnemers, Mendes zou zijn collega op z’n achterhoofd hebben geslagen met een mobieltje – hij heeft er altijd drie bij zich.

In 2012 schreef The Guardian bovendien dat zaakwaarnemer Gonçalo Reis een klacht had ingediend bij de FIFA omdat Jorge Mendes een speler die Reis begeleidde, Bebé, kort voor een lucratieve transfer zou hebben weggekaapt. Een dag nadat Bebé had gebroken met Reis, tekende hij namelijk bij Mendes, die uiteindelijk 3,6 miljoen euro zou verdienen aan de transfer van de speler naar Manchester United. Het bedrag was mede zo hoog omdat de zaakwaarnemer een deel van de ‘economische rechten’ van de aanvaller bezat.

Mendes’ kantoor Gestifute ging aan het begin van deze eeuw steeds meer bekende spelers en trainers begeleiden. De zaakwaarnemer had daarbij de wind mee: het Portugese voetbal stond er internationaal goed op nadat FC Porto in 2004 de Champions League had gewonnen. Veel van Mendes’ cliënten waren in trek bij topclubs, Trainer José Mourinho – en in zijn kielzog meerdere Portugese spelers – tekende bijvoorbeeld bij Chelsea. Als de zaakwaarnemer eenmaal zijn voet tussen de deur heeft bij een club, blijft het meestal niet bij één speler. „Hij wil een directe relatie met clubs hebben en ze als het ware koloniseren”, zegt Pippo Russo, een Italiaanse journalist en socioloog die in 2016 een boek over Mendes schreef. „Niet iedereen is daar van gediend, Chelsea heeft op dit moment bijvoorbeeld geen Gestifute-spelers meer.”

Hagelwitte glimlach

Mendes dook steeds vaker op in skyboxen over de hele wereld – zongebruind, met een hagelwitte glimlach op zijn gezicht gebeiteld. In zijn vaderland drukte hij al langer zijn stempel: Mendes claimde volgens The New York Times betrokken te zijn geweest bij 68 procent van de transfers van de ‘grote drie’ in Portugal – Sporting, Benfica en Porto – tussen 2001 en 2010. „Veel lokale clubs zijn van hem afhankelijk om hun financiën op orde te houden. Een voorzitter van Vitória Guimarães zei eens dat Portugal Mendes vooral heel dankbaar moet zijn omdat hij zorgt dat er geld binnenkomt”, vertelt de sportjournalist Marcus Alves vanuit Lissabon.

Een partnerschap met Mendes kan een club in recordtijd omhoog stuwen. Een goed voorbeeld is Famalicão. In 2018 werd een meerderheid van de aandelen van de nietige club – destijds nummer 14 op het tweede niveau van Portugal – gekocht door Quantum Pacific Group van miljardair Idan Ofer. De Israëliër, ook aandeelhouder van Atlético Madrid, trok op met Mendes; samen zorgden ze ervoor dat Famalicão een jaar later promoveerde naar de hoogste divisie. Met versterkingen van bijvoorbeeld Valencia, Wolves, Atlético Madrid en Benfica – vier clubs uit het omvangrijke Mendes-netwerk – begon de ‘Fama Show’: na een paar weken stond Famalicão bovenaan. Uiteindelijk eindigde de nieuwkomer als zesde, een prestatie die door heel Europa de aandacht trok.

De vraag rijst regelmatig of de Portugees bij sommige clubs niet meerdere petten draagt. Zo ook bij Wolverhampton Wanderers, waar zijn invloed misschien nog wel het duidelijkst merkbaar is. De club werd in 2016 opgekocht door het Chinese Fosun International, dat een dochtermaatschappij heeft met aandelen in de holdingmaatschappij van Mendes’ Gestifute, aldus Der Spiegel. In de jaren na de overname werd Wolves, net als Famalicão, met dank aan adviseur extraordinaire Mendes versterkt met spelers van onder meer Atlético, Benfica en Porto. De kroon op de Portugese invasie was de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer in 2017: Nuno Espírito Santo, de eerste klant van Mendes. Hij is inmiddels opgevolgd door landgenoot Bruno Lage.

Ook bij de nationale ploeg van Portugal is Mendes’ invloed onderwerp van gesprek. In 2008 kreeg hij van zijn cliënt, bondscoach Luiz Felipe Scolari, tijdens het EK onbeperkt toegang tot het spelershotel. Een paar maanden eerder had Mendes de bondscoach in het spelershotel opgezocht om, volgens lokale media, met hem te praten over het gebrek aan speeltijd van een van zijn cliënten. Ook de twee bondstrainers na Scolari, Carlos Queiroz en Paulo Bento, zaten in de stal van Mendes. Bento werd regelmatig gevraagd naar de invloed van zijn zaakwaarnemer vanwege het grote aantal Gestifute-spelers in de selectie, maar ontkende dat de agent zich op enige wijze met het elftal bemoeide.

De huidige bondscoach Fernando Santos, die in 2016 Europees kampioen werd met Portugal, is geen cliënt van Mendes. Toch wil dat niet zeggen dat diens rol bij de nationale ploeg is uitgespeeld. Meer dan de helft van de Portugese selectie op dit EK staat onder contract bij Gestifute. Daarnaast zijn er nog spelers die Mendes officieel niet begeleidt, maar wel heeft geholpen bij transfers. Als intermediair bemoeide hij zich met Bruno Fernandes’ overgang naar Manchester United, uiteraard tegen een behoorlijke commissie.

Carrousel van spelers

Hoeveel de Gestifute-baas verdient aan een transfer is niet altijd duidelijk, tenzij een club dit openbaar maakt. Zo bleek dat de overgang van verdediger Rúben Dias van Benfica naar Manchester City Mendes een commissie van vijf miljoen euro opleverde. Nog dezelfde dag bewandelde Nicolás Otamendi overigens de omgekeerde weg. „Hij creëert een soort circuit waarin spelers circuleren”, vertelt socioloog en auteur Russo. Het wordt ook wel vergeleken met een carrousel, waarin Gestifute-spelers voortdurend rondgaan langs een select groepje clubs dat veelvuldig met de zaakwaarnemer samenwerkt. In voetbaltermen: Mendes zorgt voor de voorzet én het doelpunt.

Deze zomer zal de Portugese zaakwaarnemer vermoedelijk weer reizend, bellend en regelend doorbrengen. Net zoals de afgelopen jaren zal Mendes weer een aantal grote transfers orkestreren voor zijn klanten, soms op de voorgrond, soms achter de schermen. Ook buiten de voetbalwereld is hij inmiddels actief: de Portugees behartigde al de belangen van tennisser João Sousa en Formule 1-coureur Charles Leclerc. Dit jaar werd bekend dat hij met zijn bedrijf Polaris Sports in de wielersport stapt. Begin deze maand onthulde Negocios bovendien dat Polaris zich ook gaat bezighouden met NFT’s, een manier om eigenaarschap via een unieke code te koppelen aan digitale objecten.

Mendes vergroot zijn speelveld. Het is de enige logische optie voor iemand die de voetbalwereld heeft uitgespeeld.